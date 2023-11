Se despiden magistrados Vargas e Infante de TEPJF

Especial / Agencia Reforma / Infante, quien se fue de vacaciones un mes antes de concluir su gestión, argumentando que ya no tenía casos por resolver

Ciudad de México.- En una fría sesión solemne, con la ausencia de dos integrantes y mostrando sus diferencias, los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante se despidieron de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Tras siete años en el cargo, los jueces electorales aseguraron que se desempeñaron con independencia y neutralidad, siempre priorizando sus principios y criterios jurisdiccionales.

A la sesión no asistieron sus compañeros Janine Otálora ni Felipe de la Mata, con quienes Vargas tuvo serias diferencias.

De los tres magistrados que sí acudieron a la despedida, únicamente Mónica Soto tomó el micrófono para despedirlos, no así Felipe Fuentes ni Reyes Rodríguez.

Acudieron tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como familiares de los jueces que se van.

Vargas reconoció que desde su designación estuvo inmerso en la polémica, pero, justificó, fue porque no cedió a ninguna fuerza o actor político, lo que, recriminó, provocó una campaña sucia en su contra.

"No desconozco que desde el inicio de mi designación fue polémica debido a que había llegado hasta esta etapa por la vía de los méritos y no me debía a ninguna fuerza ni actor político, lo cual para algunos significaba independencia e imparcialidad, y para otros advertía riesgos.

"(Esto) me permitió ejercer la función jurisdiccional sin ataduras políticas y concentrarme exclusivamente en los méritos del caso concreto, tomando en cuenta la ley y mi criterio como juzgador y la congruencia con mis precedentes", aseguró.

Sin embargo, consideró, su independencia se convirtió en factor de presiones, que luego se tradujeron en amenazas.

"Razón por la cual mi familia y yo sufrimos una burda campaña de ataques y persecución, que hasta la fecha sigue impune. Mi convicción de ayer y de hoy ha sido enfrentar esos ataques a través de las instituciones, de la justicia y con elementos de prueba, la verdad material y jurídica hoy la tengo en mis manos, a través de resoluciones firmes, mismas que acreditaron que mi patrimonio y el de mi familia son absolutamente lícitos y se deben únicamente a nuestro trabajo", indicó.

A sus adversarios les lanzó: "'La verdad nos hará libres', y yo agregaría, su infamia los perseguirá toda la vida".

Aseguró que no podía omitir el golpe que le propinaron en agosto del 2021, cuando sus homólogos lo quitaron, arbitrariamente, de la presidencia de la Sala Superior.

Por ello, deseó que los compañeros que se quedan encuentren la unidad que se necesita para hacer frente al proceso electoral 2024.

Infante, quien se fue de vacaciones un mes antes de concluir su gestión, argumentando que ya no tenía casos por resolver, apareció en el Salón de Plenos para despedirse.

"Llegué a esta Sala Superior sin prejuicios ni compromisos, con el pleno convencimiento de generar armonía y de construir con dedicación y esfuerzo a la alta responsabilidad de garantizar los derechos político-electorales; siento haber cumplido con dignidad dicha función.

"He procurado a lo largo de estos siete años, como lo he hecho a lo largo de toda mi carrera judicial, dedicarme al estudio de los asuntos con rigor, con el mayor rigor que los tiempos lo permiten, en una justicia electoral caracterizada por una extrema celeridad, apremiante urgencia y creciente complejidad", explicó.

Aseveró que aunque ha escuchado a sus secretarios y homólogos, siempre fue honesto con él y privilegió sus criterios.

"Puedo decir, parafraseando al poeta Amado Nervo, que estoy en paz conmigo como profesional del derecho y con mi desempeño como juez electoral", añadió.

Al igual que Vargas, Indalfer también confió en que exista unidad entre los magistrados que se quedan y los que podrían llegar.

"Les deseo el mayor éxito que se puede desear a un Tribunal y a sus integrantes, que tengan siempre la paciencia, la prudencia y la imaginación para resolver con justicia todas y cada una de las controversias electorales que están por venir. Que tengan serenidad en su espíritu, sabiduría y conciencia en sus determinaciones.

"A la mar de dificultades y tensiones, pero que estas no sean nunca más que aquellas otras facetas judiciales, sabedores que la templanza se forja con los golpes de cada día", expresó.