Se desploman OMA, GAP y Asur por cambios a tarifas

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) suspendió brevemente la cotización de los grupos aeroportuarios Asur, GAP y OMA, luego de que se desplomaran en la apertura bursátil por informe de que la autoridad de aviación civil (AFAC) decidió modificar las bases de regulación tarifaria.

Los títulos de Asur, que opera el aeropuerto de Cancún, perdían un 22 por ciento; los de GAP, que opera el de Los Cabos, bajaban un 25 por ciento y los del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), que tiene su principal terminal aérea en la de Monterrey, restaban un 18 por ciento.

Las acciones de los tres grupos aeroportuarios abrieron la sesión con una baja de más de 10 por ciento, por lo que la BMV suspendió por un tiempo su cotización, para luego reanudarse y profundizar la caída.

En un breve comunicado, OMA dijo que el miércoles que recibió una notificación de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) sobre la modificación, con efecto inmediato, de los términos de las bases de regulación tarifaria establecidas en el Anexo 7 de los 13 títulos de concesión, emitidos por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) el 29 de junio de 1998.

"OMA actualmente está evaluando los cambios en las bases de regulación tarifaria implementados por la AFAC, y los impactos potenciales que estos pudieran tener en el negocio, resultados de operación y condición financiera", señaló.

Por su parte, GAP refirió que la AFAC modificó "unilateralmente y sin comunicación previa" la estructura de tarifas relacionadas con sus aeropuertos.

OMA y GAP no dieron más detalles sobre los ajustes notificados en la jornada previa.

"Es una noticia evidentemente negativa para el sector, desde nuestro punto de vista", afirmó Marco Antonio Montañez, director de análisis y estrategia de Vector Casa de Bolsa.

"La eventual reducción en las tarifas de uso de aeropuerto (TUA), así como de los ingresos no aeronáuticos, tendrían un impacto negativo en la rentabilidad y generación de flujo libre de efectivo de los grupos aeroportuarios", agregó.

El desplome del sector arrastraba consigo a la BMV, con el S&P/BMV IPC cayendo un 3.5 por ciento.

¿Otra intervención?

La medida inesperada fue la última de una serie de desafíos a los intereses empresariales.

AMLO, como se conoce al Presidente, había cancelado un nuevo aeropuerto al asumir el cargo en 2018, limitó la expansión de la inversión privada en energía y se apoderó de parte de la línea ferroviaria del multimillonario Alemán Larrea.

En las últimas semanas, las autoridades han aumentado su actividad en el sector, y el gobierno anunció la reactivación de la aerolínea estatal Mexicana de Aviación y transfirió la operación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez a la Marina luego de un anuncio en junio.

En agosto, López Obrador criticó las altas ganancias de los grupos de aerolíneas, pero dijo que no tocaría las concesiones. "¿Sabes cuánto ganan?", preguntó en su conferencia de prensa diaria el 10 de agosto.

"¡Cincuenta por ciento por año! Respetamos los acuerdos y por eso no modificamos esas concesiones, pero ya no podemos seguir con esa política. El gobierno debe estar al servicio del pueblo, no ser un comité al servicio de una minoría", dijo López Obrador en ese momento.