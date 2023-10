Se destapa Dante Delgado: 'sería un buen Presidente'

Ciudad de México.- Tras asegurar que Luis Donaldo Colosio, Alcalde de Monterrey, era el aspirante presidencial más fuerte de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado afirmó que él podría ser un "muy buen Presidente".

El líder nacional del movimiento naranja también destapó a Mariana Rodríguez Cantú, esposa del Gobernador de Nuevo León, Samuel García, como candidata al Senado.

"El puntero (en las encuestas) era Luis Donaldo, con amplias potencialidades: traía en promedio los 13 estados que representan el 62 por ciento de la lista nominal y traía una intención de 23 puntos", explicó en entrevista.

¿Y por qué no lo aventó al ruedo?

Nadie debe presionar a ninguna persona para que ocupe algún cargo. Él sabe que nunca lo hemos presionado. Yo se lo dije: "no se deje usted presionar nadie", pero lo que es muy grato es que Mariana Rodríguez tiene un nivel de aceptación muy alto (para el Senado).

¿Usted aspira a reelegirse como senador?

No, no aspiro. No sé si las circunstancias se van a dar, pero yo no estoy considerando esto.

¿Y qué planes tiene?

Es que la convocatoria de MC dice que no puede haber dos aspiraciones simultáneas. MC va a tener candidatura presidencial y por ninguna circunstancia vamos a permitir que no se tenga. Yo dije que soy la última instancia. Entonces, no puede simultáneamente aspirarse a dos cargos porque nuestra candidatura lo impide.

¿O sea que si no es Samuel García o Marcelo Ebrard sería usted?

No sé, pero candidato va a a tener MC, y preparado estoy para serlo, y además sería muy bueno. Pero vamos a darle oportunidad a las nuevas generaciones. Sería muy buen Presidente, pero no estoy buscando serlo, porque no puedes dirigir un proyecto para ganar la Presidencia de la República y al propio tiempo ser candidato.

¿Y por qué no se descarta?

¿Por qué me voy a descartar? MC va a a tener candidato, sería el último paso.

Respecto de la posibilidad de que el Gobernador Samuel García pudiera ser el abanderado presidencial de MC, Dante Delgado aseguró que tiene "a salvo todos sus derechos".