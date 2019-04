Se desvanece en el Metro, la abandonan y muere

Ciudad de México.- María Guadalupe Fuentes Arias entró a la estación del Metro Tacubaya sin saber que sería con destino a la muerte.

La mujer sufrió un infarto cerebral dentro de esa estación pero el personal de vigilancia la abandonó tres horas después afuera de la Línea 1, donde permaneció 26 horas a la intemperie, tirada y sin poder pedir ayuda.

La mujer de 56 años murió en el Hospital General Regional 1 del IMSS tres días después de su último viaje en ese medio de transporte.

La tragedia comenzó cerca de las 7:00 horas del sábado 16 de febrero, cuando Fuentes Arias se desvaneció en los andenes de Tacubaya, desde donde fue llevada en camilla por cinco policías a la oficina de la Jefa de Estación.

Videos del Sistema de Transporte Colectivo, a los que REFORMA tuvo acceso, revelan que permaneció en las instalaciones por tres horas sin recibir atención médica. Tras ese lapso cinco elementos de la Policía Bancaria e Industrial la sacaron de la oficina a rastras y semicargada.

De acuerdo con testimonios de vendedores de la zona, María estuvo a la intemperie y sin ningún tipo de ayuda, al menos, por 26 horas. Uno de los comerciantes recordó que llamó a los servicios de emergencia y pidió apoyo varias veces al personal de la estación.

"A los policías se les dijo 'mira la señora, pidan una ambulancia porque esta señora está mal'", explicó el vendedor.

"La primera vez que la vi pensé que estaba tomada porque suelen tomar y quedarse ahí. Pero al otro día que llegué y la volví a ver dije 'no, esta señora no está tomada, está mala, algo le pasó, se cayó, se pegó, pero algo tiene porque ya es mucho para que esté tomada y como ida'".

Agregó que cuando cerró su puesto, cerca de las 21:30 horas, vio una bolsa con las pertenencias de la mujer y la cubrió entre la ropa de María.

"Desafortunadamente aquí hasta por ayudar en ese tipo de situaciones te llegan a culpar", expuso.

Al día siguiente, la mujer estaba en el mismo lugar, pero sin sus pertenencias.

"Arrumbada como un objeto. Ya no tenía ni su bolsa ni su suéter", relató el hombre.

Según el relato, María Guadalupe permaneció tirada afuera de Tacubaya todo el sábado y hasta el mediodía del domingo 17 fue atendida por personal de emergencias.

El Sistema Universitario de Urgencias Médicas (SUUMA) fue el que acudió en auxilio.

"Cuando nosotros llegamos a atenderla nadie la conocía, puros vendedores de la zona que nos dijeron 'es que la sacaron aquí a la puerta del Metro'", narró el paramédico Erick Sánchez.

Todos los testimonios confirman que mientras los servicios de emergencia la atendían, al lugar llegó un hombre que afirmó ser hijo de la mujer.

"Traía papeles de esos que pegan cuando la gente se pierde.

"Hasta les dijo (a los policías) 'ahí está, si ya les habían dicho (que llamaran a la ambulancia) ¿por qué no hablaron?", contó otro comerciante.

Al respecto, el STC informó que presentó denuncia ante la PGJ y cesó a la jefa de estación, mientras que los policías serán sancionados por el Consejo de Honor y Justicia.

"En todos los casos, el personal involucrado se encuentra bajo indagatoria del personal de la Procuraduría General de Justicia", informó el STC dirigido por Florencia Serranía.

REFORMA contactó a la familia de Fuentes Arias, pero su hija Gabriela declinó abundar en los detalles por el proceso legal que emprendió para exigir justicia y evitar nuevas desatenciones.