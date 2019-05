Se disculpa AMLO por señalamiento de SCT

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas por haber señalado a Alfredo del Mazo González como uno de los asesores del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). El padre del Gobernador del Estado de México apareció en una lista presentada por el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, el pasado viernes en la conferencia mañanera. La rectificación del Mandatario se da a casi una semana de que se reveló el nombre y a sólo tres días de haber coincidido con el Gobernador mexiquense en el acto de Santa Lucía.

"Estamos bien y de buenas y vamos sólo a ofrecer disculpas a la familia del finado Alfredo del Mazo, porque hace unos días se le vinculó con la construcción del NAIM y su hijo nos pidió que se aclarara este asunto, se hizo una revisión y en efecto, él no tuvo que ver con el Aeropuerto de Texcoco. "En el caso del ingeniero Elías Ayub, él si reconoció que había participado en lo técnico, aunque dijo algo interesante, que la mayor parte de los asuntos los atendía Gobernación, que los casos se resolvían en Gobernación.

El Mandatario federal dijo que, cuando se denuncie a alguien de manera indebida en su conferencia matutina, su Gobierno está en la disposición de rectificar y disculparse. "Siempre que se afecta a alguien, que se sienta denunciado de manera indebida, cuando se afecte la dignidad de las personas, nosotros estamos en la mejor disposición de rectificar y de ofrecer disculpas, porque no sólo es lo que representamos, la investidura, el hecho de que lo diga el Presidente de la República o un Secretario del Gobierno, sino que esta conferencia la ve mucha gente, son las dos cosas, y no queremos difamar a nadie, no aceptamos aquello de que la calumnia cuando no mancha tizna, queremos ser muy responsables", señaló.