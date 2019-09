Se disculpa Estado con miembro de Liga Comunista

Ciudad de México.- El Estado mexicano ofreció hoy disculpa pública a Martha Alicia Camacho Loaiza, ex militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Camacho Loaiza fue víctima de desaparición forzada en la década de 1970, tras ser torturada en la Guerra Sucia al ser integrante de la Liga.

En representación del Estado, autoridades de la Secretaría de Gobernación ofrecieron la disculpa por las violaciones graves de que la activista fue víctima junto con su esposo.

En la ceremonia, la Secretaria Olga Sánchez Cordero ratificó el compromiso del actual Gobierno para garantizar la reparación integral por los daños causados por el Estado, así como no la repetición de actos de ese tipo.

Presente en el acto, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos aseguró que el Gobierno está comprometido para garantizar la justicia a la generación de mexicanos y mexicanas que vieron vulneradas sus garantías durante el periodo de la llamada Guerra Sucia.

Esta disculpa, dijo Encinas, abre la oportunidad para construir una sociedad que le cierre el paso a la impunidad.

En el Gobierno garantizaremos y haremos justicia, saldando esta deuda con el pasado, pero no como revancha, aseguró.

Vamos a trabajar por la libertad de todos, aseguró.

'Lo que me sucedió fue un infierno'

Al tomar la palabra, Camacho Loaiza lamentó que al evento no asistieran representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Lamento mucho que no esté la Sedena ya que perdió una gran oportunidad para reconocer las atrocidades que se cometieron en esa época, renconocerlos sería avanzar", dijo.

La historiadora afirmó que lo que le sucedió fue un infierno.

"Lo que me sucedió fue un infierno", sostuvo, "no me cortaron las alas, me tuve que levantar y permancer de pie".

Camacho Loaiza expuso que lo que la ha impulsado todos estos años es la búsqueda de la justicia y la verdad, y que ahora el Estado reconoce su responsabilidad y que ahora con más ganas y con más fuerzas seguirá pidiendo justicia.