Se disculpa Mireles por decir 'pirujas'

Ciudad de México.- Luego de llamar pirujas a las parejas de derechohabientes, José Manuel Mireles Valverde, ex líder de autodefensas y actual subdelegado del Issste en Michoacán, ofreció disculpas.

"Algunos necesitan hemodiálisis dos o tres veces por semana, si afuera cuesta mil 200 pesos, aquí está pagando 490 pesos al mes, y aparte de atender a este señor con hemodiálisis, tenemos que atender a toda su familia, y atender a, yo diría de otra manera, soy tierracalenteño, a la primera piruja, la segunda, la tercera, la cuarta y hasta la quinta", dijo ayer entre risas.

Tras ese discurso, Mireles Valverde explicó horas después, a través de un video en sus redes sociales, que su manera de conducirse fue indebida y, que por ello, se le escapó ese término para referirse a las mujeres que requieren asistencia médica.

"Hice comentarios alusivos en forma indebida a la última línea de la derechohabiencia de nuestra institución, por tal motivo y de todo corazón, ofrezco mis disculpas, pues siempre he tenido un gran respeto por la mujer, no nada más porque yo salí de una mujer, sino porque la mujer es nuestra puerta de la vida", rectificó.

"Es la alegría de nuestras naciones y también porque fue una mujer la que nos enseñó nuestros primeros pasos, fue la que nos enseñó nuestras primeras palabras, fue una mujer la que nos dio amor ,y en pocas palabras, fue una mujer las que nos hizo hombres".

El exlíder de autodefensas pidió comprensión por la situación del Issste .

"Ofrezco mis disculpas por esa indebida alusión, espero un poco de comprensión, nuestro Instituto está en quiebra, y tenemos que ver la forma todos los michoacanos y mexicanos de encontrar una solución adecuada", señaló.

"Repito, es una de mis formas de hablar, muy erróneamente, y sí, se me escapa algunas veces los malos términos, pero nunca ha sido con la intención de ofender a nadie, mucho menos a las mujeres".

El pasado 1 de agosto, Mireles Valverde obtuvo el cargo de subdelegado médico en la entidad luego que en 2013 fue uno de los principales personajes que organizaron el levantamiento en armas de la población para enfrentar la violencia de Los Caballeros Templarios.