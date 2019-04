Se disparan denuncias contra huachicoleros

Ciudad de México.- Las denuncias contra los huachicoleros ante la Fiscalía General de la República (FGR) se dispararon en el primer trimestre en un 589 por ciento en el Estado de México y un 327 por ciento en Hidalgo, con respecto al mismo periodo de 2018, estableció un reporte de Pemex.

Las bandas dedicadas al robo de combustible centraron los puntos de ordeña a los ductos de Pemex en esas entidades, tras los operativos federales en zonas de Guanajuato y Veracruz, donde cayeron las denuncias, señalaron fuentes de la empresa petrolera.

El Estado de México pasó de registrar 37 casos en el primer trimestre de 2018 a 255 en el mismo periodo de 2019.

Los municipios mexiquenses con mayor actividad de los huachicoleros son Otumba, Axapusco, Acolman, Teoloyucan, Acambay, Tezoyuca, Nextlalpan, Teotihuacán, Cuautitlán, Ixtlahuaca y Melchor Ocampo, por donde pasan el sistema de distribución de Pemex procedente de Tuxpan, Veracruz y de la Refinería de Tula, Hidalgo.

En el caso de Hidalgo, las denuncias se incrementaron en el primer trimestre de 2019 con 158, luego de registrar sólo 37 expedientes en el mismo periodo de 2018.

Los municipios más afectados por los huachicoleros en Hidalgo son Tula, Cuautepec, Tetepango, Ajacuba, Tepeji, San Agustín Tlaxiaca, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan, Tepeapulco, Santiago Tulantepec, Atotonilco y Atitalaquia.

Pemex también reportó un aumento de querellas contra huachicoleros en 84 por ciento en Tamaulipas, al pasar de 82 a 151 denuncias en los primeros trimestres de 2018 y 2019, respectivamente, principalmente por tomas clandestinas localizadas en Matamoros, Altamira, Río Bravo, González, Valle Hermoso y Reynosa.

Para el caso de Guanajuato, una de las entidades con mayor violencia por disputa entre grupos criminales por el robo de combustible, las denuncias de Pemex ante la FGR cayeron en un 60 por ciento al registrarse 345 en los primeros tres meses de 2018 a 136 en el mismo periodo de 2019.

Pemex denunció que las bandas criminales persisten en la apertura de tomas clandestinas en Irapuato, Celaya, Villagrán, Apaseo El Alto, Salamanca, Valle de Santiago, Cortázar, Silao y Pénjamo, donde opera el líder del Cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez "El Marro".

El capo advirtió el viernes que si no se retira a marinos y militares que realizan un operativo en Guanajuato para su captura continuará la violencia en el Estado.

"El Marro" dejó además un narcomensaje en Celaya dirigido al Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que amenaza con cometer un atentado en su casa de Tlalpan.

En Veracruz, las denuncias por robo en ductos reportaron una reducción del 18 por ciento; no obstante, los huachicoleros continúan colocando tomas ilegales en Tierra Blanca, Rodríguez Clara, Omealca, Ixtaczoquitlán, Hueyapan, Cosamaloapan y Acayucan.

Puebla no muestra mayor variación en las denuncias contra los ordeñadores, que operan principalmente en Tlahuapan, San Martín Texmelucan, San Matías Tlanlancaleca, San Salvador El Verde, Ahuazotepec, Xicotepec, Los Reyes, Huauchinango, Amozoc y Acajete.