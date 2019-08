Se elevan costos en aeropuerto de Santa Lucía

Ciudad de México— El Gobierno decidió cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco por oneroso, pero su proyecto Santa Lucía-AICM-Aeropuerto de Toluca comienza a emparejársele en costos.

La sumatoria de cifras publicadas hasta ahora, indican que el sistema Santa Lucía-Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México-Toluca ya tiene costos en ejercicio o proyectados por 174 mil 594 millones de pesos.

En tanto, el último monto oficial del proyecto de inversión para el NAIM registrado ante la Secretaría de Hacienda fue de 202 mil 527 millones de pesos.

Los 174 mil millones son una cifra preliminar que inevitablemente va a crecer, pues no incluye el costo de obras importantes que aún no tienen estudios, como la Terminal 3 del AICM, las vías de comunicación a Santa Lucía y los 53 kilómetros de posibles extensiones del Sistema Mexibús para conectar los tres aeropuertos.

El monto principal del actual proyecto son los casi 92 mil millones de pesos que, de acuerdo con la Sedena, costará la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, según la versión más reciente difundida por Hacienda en su reciente informe trimestral al Congreso.

Otros gastos relevantes son los finiquitos por 14 mil 630 millones de pesos para tres contratos mayores del NAIM, la recompra de mil 800 millones de dólares (34 mil millones de pesos) de los bonos de deuda para financiar el NAIM, y el pago de 4 mil 27 millones de pesos de intereses por devolución a quienes invirtieron en ese aeropuerto por medio de un Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces (Fibra).

También ya proyectados o en ejercicio están 3 mil 274 millones para sacar instalaciones de Sedena y Marina del AICM, 750 millones para licitar la ampliación de la Terminal 2 del AICM, 698 millones para los estudios de preinversión de la Terminal 3 del AICM y 885 millones de los estudios previos para Santa Lucía.

La mayor parte de los costos de obra nueva saldrían del erario, pues la TUA del AICM que financiaba en parte al NAIM se tiene que seguir destinando a pagar intereses de tenedores de bonos por 4 mil 200 millones de dólares que el Gobierno no recompró.

En la Manifestación de Impacto Ambiental de Santa Lucía, la Sedena informó que el agua para la terminal será provista mediante un acueducto desde el Valle del Mezquital, a 37 kilómetros. No se ha informado el costo de esa obra y si está incluido en los 92 mil millones del proyecto.

Una interconexión millonaria

Para conectar a Santa Lucía hay seis proyectos de vialidades que requerirán una inversión de 23 mil 955 millones de pesos, los cuales forman parte de los 174 mil millones que suma el nuevo sistema de aeropuertos hasta ahora.

El monto más alto, de 7 mil 200 millones de pesos, se destinará a la modernización de la Autopista México-Pachuca y a la modernización de ramal Santa Lucía, según información adicional del plan maestro del proyecto presentado por la Sedena.

Además, están previstos 6 mil 755 millones de pesos para obras de la Autopista Urbana Siervo de la Nación de 14 kilómetros.

Otros de los planes son viaductos elevados sobre el Circuito Interior, con inversión de 4 mil 500 millones.