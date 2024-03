Se enfrentan en Senado por violencia en Guerrero

Especial / Agencia Reforma / El Pleno del Senado registró un intenso debate entre políticos de oposición y Morena debido a la crisis de violencia en Guerrero

Ciudad de México.- La crisis de violencia en Guerrero por el crimen organizado provocó este miércoles un acalorado debate en el Senado entre políticos de oposición y los del oficialismo (Morena).

De un lado, los panistas y los priistas insistieron en meter en el orden del día su solicitud para declarar la desaparición de poderes en ese estado que amaneció con la noticia del asesinato a balazos del aspirante de Morena en Chilapa, Tomás Morales Patrón.

En la semana, se habían viralizado videos de criminales golpeando a transportistas, un estudiante normalista fue asesinado por la policía, y por si fuera poco, éste se les fugó a las autoridades locales.

"La situación de ingobernabilidad en el estado de Guerrero es ya insostenible. La omisión de autoridades, frente a lo que ocurre, no tiene referentes, la verdad es que el crimen organizado se ha apoderado de todo y de todos", acusó el líder de los panistas, Julen Rementería.

"¡Buitres!", "¡Carroñeros!", les respondieron los senadores de Morena.

"Se han vuelto ya carroñeros, ya no son oposición, simplemente ven un escándalo y como buitres, se dan un festín por desgracias que pasan, porque en todos los países pasan desgracias y también hay abusos de autoridad, pero no somos iguales. ¡Oposición carroñera, no somos iguales!", acusó en medio del debate el vocero de los senadores morenistas, César Cravioto.

Gritos, 'Estado fallido' y 'zopilotes'

Era un simple debate. La solicitud del PAN no se iba a votar debido a que la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera, de Morena, no turnó la solicitud planteada un día antes.

A la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, también de Morena, la clasificaron como desaparecida, luego que nadie enfrenta a la delincuencia en la entidad, dijo Rementería en el salón donde sus compañeros tenían sobre sus escaños fotos de autos quemados y letreros guindas.

"Guerrero Estado Fallido", "Morena mata Guerrero" y "Desaparición de Poderes en Guerrero", fueron algunos de los mensajes.

Defiende Félix a su hija

Uno de los primeros que pasó a rebatir fue el papá de la gobernadora aludida, Félix Salgado Macedonio, con el brazo izquierdo sobre el podio, mirando los carteles a su derecha.

"Están a la casa, a la rapiña, como buitres, esperando a ver dónde hay una desgracia para caer", dijo.

Defendió que no se reúnen las condiciones para desaparecer los poderes y a su hija que, según dijo, ha estado siempre presente.

"Es una gobernadora humana, inteligente, honesta y trabajadora".

De ahí, saltó a la gran popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador y la poca aceptación del PAN en ese estado.

"Los desaparecidos son ustedes de Guerrero. El único PAN que yo conozco y que existe es el pan de Tlapehuala, el pan de Chilapa, el pan de la Sabana de Acapulco. Ustedes no existen. No tienen vida. ¿Por qué no desaparecen los poderes en Guanajuato?", les dijo.

La panista Kenia López Rabadán, senadora y encargada de la oficina de campaña de Xóchitl Gálvez, le respondió al papá de la gobernadora: "¿Sabe por qué es necesario que se disuelvan los poderes en Guerrero, senador? Porque mientras usted está bailando la gente está muriendo, porque mientras Morena vive en el lujo y en el privilegio, la gente en Guerrero tiene que tolerar a los delincuentes que se han hecho los amos y los dueños de muchos municipios".

¿Y Guanajuato?, cuestionó Morena

Durante unas dos horas, ese fue el tono del debate. Sí, pero por qué no Guanajuato, o por qué no desaparecieron los poderes cuando el incendio en la Guardería ABC de 2009 en Sonora, decían los morenistas, y volvían a la popularidad del presidente y a las descalificaciones.

"Los veo ni siquiera como zopilotes, porque los zopilotes tienen su naturaleza", acusó el morenista Reyes Flores Hurtado cuando en el Pleno había unos 40 senadores de los 91 con que inició la sesión.

Originario de Coahuila, Flores Hurtado acusó al PAN hasta de ser el responsable de la delincuencia.

"Qué casualidad, que antes de que llegara a gobernar Morena, Zacatecas era pacífico, y llegamos a gobernar, y se hizo una guerra contra el gobierno de Zacatecas. Guerrero, igual", afirmó.

Del otro lado, Rementería aceptó los errores del pasado.

"¡Por eso ganaron ustedes! Ahora, lo que pasa es que se esperaba que cambiaran las cosas y resultó que estamos peor ahora que supuestamente estamos mejor", añadió.

Cuando ya había sólo ocho panistas y unos 20 de Morena, el panista Víctor Fuentes le preguntó a Cravioto a qué se debería que Yucatán es más seguro e iba a decir Guerrero, pero el morenista se le adelantó: "Que Guanajuato, ¿no?"

"Sí, también. Que Guanajuato () O que Nuevo León, tu tierra, por cierto", afirmó.

Comisión plural sí, desaparecer poderes no, dice Monreal

Tras más de 20 oradores, varias descalificaciones, repartos de culpa, y gritos de ¡Viva López Obrador!, terminó el debate.

Aparte, fuera del Salón de Plenos, Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, consideró que no se reunían las condiciones para aprobar la propuesta del PAN.

"Lo que esperaría del Senado sería integrar una comisión plural, coadyuvar a la estabilidad de Guerrero", dijo y lamentó el nivel del debate en el Salón de Plenos que se vio también un día antes cuando una compañera suya le dijo a los panistas que no se "hicieran pendejos".