Se enfrentan militares y campesinos en Sierra de Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, México.- Pobladores de Nueva América, en el Municipio de Chicomuselo, en la Sierra de Chiapas, se enfrentaron con el Ejército a fin de evitar su paso a su comunidad, pues, acusaron, tienen vínculos con el crimen organizado.

El hecho ocurrió a las 11:00 horas, cuando un numeroso grupo de soldados se acercó al ejido y los habitantes se colocaron frente a ellos.

"Es nuestro deber recorrer en todos lados, dar seguridad a la comunidad, a todos, parejo, el problema son ustedes, cobardes, para eso se deben unir, como tú cabrón, que tienes el bozal, qué me estás grabando, tú qué me estás grabando te tengo bien ubicado, voy a entrar al pueblo y a los otros", gritó uno de los militares a un campesino que grababa la escena.

"Dígame los escucho", dijo el elemento a alguien que le pidió la palabra.

Por lo que un ejidatario le contestó que no querían que se generara violencia

"Ustedes la están generando", le respondió el uniformado.

"Mire el problema es que no queremos que pase, comandante, con lo que sucedió en Chicomuselo, la vez pasada desalojaron a toda esta pobre gente", comentó el habitante.

Inmediatamente, y de acuerdo a los videos que difundió la población, los soldados se replegaron; posteriormente, regresaron frente a los ejidatarios y cortaron los alambres que cercaban las tierras para pasar y acercarse a ellos.

Pese al diálogo, los soldados y campesinos se enfrentaron: los primeros usaron gases lacrimógenos, mientras que los segundos se defendieron con palos y piedras.

"El ejido fue un campo de batalla", dijo un poblador que llegó horas después al lugar de los hechos.

El hecho provocó el desplazamiento de personas.

"No respetan, aquí me golpearon (mostrando su cabeza ensangrentada), ya nos vamos (desplazarse), ya no podemos más", expresó un hombre mientras montaba una motocicleta.

"Soy Hernán Arguello, el Gobierno de Andrés Manuel mandó al Ejército mexicano a correr gente de Nueva América, y a las colonias de los alrededores, miren la gente está huyendo", indicó otro ciudadano que cargaba a una anciana.

Este día, comentó otro poblador bajo anonimato, los ejidatarios colocaron árboles en la entrada de la comunidad por miedo, pues corrió el rumor de que en la localidad cercana Rizo de Oro, cárteles de la droga habían hecho presencia, a pesar de que el Ejército está en la cabecera municipal, a pocos minutos.

Además, un día antes a este hecho, criminales se enfrentaron en los alrededores del ejido Nueva América, narraron los campesinos en un comunicado "Sociedad Civil del Pueblo de Chicomuselo Chiapas", difundido hoy tras el enfrentamiento.

"Hay ejidos con migración forzada a causa del miedo y del terror de la violencia que se está viviendo: Rizo de Oro, Guadalupe Maravillas, Perlas del Grijalva, Resplandor, Retiro y San Isidro, del municipio de la Concordia. Puerto Rico y Chejel, del Municipio de Socoltenengo", indica el documento.

"Julio Sabines, Benito Juárez, Nueva América, Corona del Rosal, Pablo L. Sidar, Raizal, Madero, Nueva Morelia, Limonar, La Lucha, La Unión, San Francisco, La Pinta, San Ignacio, Sabinalito, Las Flores, San Antonio Ocotal, 20 de Noviembre, Piedra Labrada, Lázaro Cárdenas, y la cabecera municipal de Chicomuselo".