Se enoja Fernández Noroña porque lo llaman 'pejezombie'

A través de sus redes sociales, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, exhibió que mientras esperaba el abordaje de su vuelo en el aeropuerto de la Ciudad de México, rumbo a Los Cabos, una mujer lo increpó y lo llamó “pejezombie”.









Leyendo tranquilamente mi libro antes de abordar el avión, y esta mujer me dice pejezombie”, exhibió en su cuenta de Twitter el legislador.

Asimismo, en un video compartido por Fernández Noroña, se observa que el diputado le dice a la mujer: “Yo a usted no la conozco, no le he faltado al respeto, no sé quién sea, no me acerco a decirle ninguna majadería (...) usted me dice 'pejezombie', a cuenta de qué”.























Fuente: ewww.elimparcial.com