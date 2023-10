Se enredan por producción de fentanilo en México

Óscar Mireles / Agencia Reforma / El Diálogo de Alto Nivel en Seguridad

Ciudad de México.- Luego que el fiscal General de Estados Unidos, Merrick Garland, sostuvo que los cárteles de Sinaloa y Jalisco sí producen fentanilo en este país, funcionarias del Gobierno mexicano ofrecieron versiones distintas sobre la llegada, procesamiento y tráfico del opioide sintético, de camino a la frontera norteamericana.

Tras el Diálogo de Alto Nivel en Seguridad, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que México no produce esa droga y que ni siquiera se han detectado laboratorios en México para su procesamiento.

"Reiteramos la cuestión del seguimiento de los precursores químicos, ya que México no es un productor de fentanilo, es un país de tránsito y en el país no se han detectado laboratorios dedicados a ello", dijo.

Sin embargo, apenas unos minutos después, el fiscal de Estados Unidos sostuvo que, una vez que los precursores llegan de China, organizaciones criminales producen el fentanilo en territorio mexicano y luego lo cruzan por la frontera.

"Esta cadena empieza con las empresas en China, que producen los precursores químicos. Luego los cárteles de Sinaloa y Jalisco, que están produciendo el fentanilo y lo están traficando, esto lleva a lo que cruza por nuestra frontera", dijo.

"Estamos haciendo todo lo posible con nuestros homólogos mexicanos para desmantelar cada paso de esa cadena de distribución".

Cuestionada sobre la contradicción, la secretaria de Seguridad aseguró que México no produce precursores, que es sólo un territorio de paso y que, para la producción de esa droga sintética, se requiere de un equipo especial.

"No hay ninguna contradicción en la posición de Estados Unidos y de México, en México no se produce, insisto, precursores químicos, eso es precursores químicos, vienen de Asia, en general, de varios países. En México, hay laboratorios, cocinas en donde se producen, en la mayoría de los casos, metanfetamina. Hay algunos, debe haber algún tipo de llegada a México de fentanilo y sí, efectivamente pasa hacia Estados Unidos, pero, insisto, que México no produce fentanilo, lo quiero decir bien", refirió.

"No voy a ir a detalles pero la producción de fentanilo amerita una cuestión que es un laboratorio especial digámoslo así, un laboratorio en forma. Entonces llega un kilo o medio kilo o unos gramos de fentanilo y esos gramos, esos pocos gramos que llegan de otros países, porque en México no se produce fentanilo, pasan por la frontera y efectivamente se hace una mezcla con otras sustancias y otros precursores químicos y produce todos los daños a la población.

"Entonces, quiero insistir en eso porque no hay un laboratorio en México que esté legalmente y diga que hay producción de fentanilo y sí hay empresas en otros países de los cuales importamos fentanilo, para usos médicos, y se importa fentanilo por parte de los grupos delincuenciales. Entonces no hay una contradicción", explicó.

Sin pregunta de por medio, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, decidió realizar otra aclaración en la que advirtió que, aún cuando México no produce precursores, si se ha comprobado la existencia de laboratorios clandestinos en el territorio.

"Obviamente que no existen laboratorios legales de producción de fentanilo en México, ¡nada más faltaba! Lo que hay son laboratorios ilegales y eso si es lo que se ha encontrado y ahí es donde se han hecho incautaciones de laboratorios clandestinos. Ahí es donde estamos también colaborando", soltó frente a la mirada de los funcionarios estadounidenses.

"Hay que aclarar que uno de los temas yo creo que centrales en Estados Unidos es que el consumo de fentanilo en los jóvenes muchas veces es un consumo que ellos mismos no saben que lo están consumiendo, porque viene en un formato de drogas mixtas, entonces un joven cree que está consumiendo una droga y en esa droga viene adicionado el fentanilo, eso es lo que se llama drogas mixtas.

"Eso sí en México no producimos drogas mixtas, pero laboratorios clandestinos, ¡claro! y eso es lo que estamos precisamente persiguiendo a través de la criminalidad internacional", agregó.