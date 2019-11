Se enredan sobre protección a LeBaron

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y su titular, Alfonso Durazo, se enredaron con la información relativa a la protección a la familia LeBaron con elementos federales.

Por la mañana, Durazo aseguró que la familia norteamericana y mormona, de la que nueve de sus miembros fueron masacrados ayer, no contaba con protección del Gobierno federal.

Posteriormente, la SSPC señaló que la protección no se ha retirado en esta Administración,

"No se ha retirado la protección a la familia LeBaron en esta Administración. En el año 2009 le fue otorgada seguridad por parte de la Policía Federal en la comunidad de LeBarón", informó en Twitter.

"Y de 2015 a la fecha se le brinda seguridad a Joel Francisco LeBaron Soto con 19 elementos de fuerzas federales en la comunidad de Galeana, ambas en el Estado de Chihuahua".

Sin embargo, Durazo dijo en su comparecencia ante senadores que la familia fue resguardada en "algún momento" y que hay 18 policías federales desplegados en Galeana.

"El resguardo de la familia Le Barón tuvo seguridad en algún momento, hoy sólo están desplegados 18 elementos de la Policía Federal en la población de Galeana, comunidad en la que está asentada en la familia LeBaron", explicó.