Se entrega médico acusado de abuso contra Mariana

Ciudad de México.- Fernando Cuauhtémoc 'N', señalado como el abusador de Mariana Sánchez, se entregó este jueves a las autoridades ministeriales en Ocosingo, Municipio de Chiapas donde fue hallada muerta la estudiante de Medicina.

El acusado, quien aseguró ser inocente y recibir agresiones de autoridades, acudió esta tarde al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de la entidad.

"En base a las acusaciones que se me imputa en medios de comunicación, me voy a entregar de manera voluntaria a comparecer o lo que corresponda legalmente a este tribunal de enjuiciamiento para resolver el caso de que se me está inculpando, para esclarecer la situación que ocurrió en el centro de salud Nueva Palestina", dijo en un video.

"Me están culpando de situaciones delicadas que no he incurrido, pero la ley ha sido injusta con nosotros, con la familia, desde domicilios de mi familia en Tuxtla Gutiérrez, Yajalón".

Fernando Cuauhtémoc 'N', médico y compañero de clínica de Mariana Sánchez, fue señalado por la estudiante como alguien que la acosaba y que, incluso, en una ocasión abusó de ella al entrar ebrio al cuarto que rentaba durante su servicio social, en 2020.

Carlos Hugo Tondopó, abogado de la familia de Mariana Sánchez, afirmó a REFORMA que al detenido se le iniciará un proceso por hostigamiento sexual.

"Él se entregó a las autoridades, la Fiscalía le acaba de informar a la señora de la detención y aclarar que es por el delito de hostigamiento sexual", dijo vía telefónica.

"No amerita prisión preventiva oficiosa, podríamos pedir la prisión preventiva justificada, que es lo que vamos a hacer en Tuxtla Gutiérrez".

Se prevé que la primera audiencia en contra del acusado ocurra mañana entre las 8:00 y 9:00 horas en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, donde Fernando Cuauhtémoc 'N' puede reservarse el derecho a declarar o su defensa pedir la duplicidad del término constitucional.

Mariana, alumna de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), fue hallada muerta el 28 de enero pasado por asfixia mecánica secundaria, y posteriormente se reveló que la joven denunció el abuso ante autoridades universitarias y ministeriales, pero no fue escuchada.

El médico se convierte en el segundo detenido por el caso de la estudiante, pues Analí C.H, directora del centro de salud de Nueva Palestina, fue vinculada a proceso por abuso de autoridad, al presuntamente ignorar las denuncias de Mariana.