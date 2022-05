Se evaden bloqueos porque no hay agresión armada: Sedena

Reforma

Ciudad de México.- Luego que criminales han bloqueado la labor de militares y hasta los han correteado en Michoacán, el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dijo que no se respondió con fuerza pues no habían agresiones armadas.

En la mañanera en Monterrey ante el Presidente López Obrador, el mando militar indicó que los bloqueos de los criminales se evaden debido a que en ellos había gente desarmada.

"Un trabajo de inteligencia en el área de Michoacán, una fuerza del batallón 65 de infantería con cinco vehículos, 75 elementos que el sábado 7 de mayo hicieron un reconocimiento, aquí vemos esta parte sur del Estado, o en esa parte que se identifica como Francisco Villa, aquí realizaron operaciones elementos del 65 batallón", contó el General.

"Una cosa es detectar un laboratorio clandestino y cuatro plantíos de mariguana que en conjunto hacen una extensión de 7 mil m². Se siguió realizando operaciones, tratando de explotar esa información para la generación de inteligencia que se había dado y el día 10, cuando están realizando actividades y se hace un movimiento para trasladarse a otras áreas, reconocerlas y posteriormente trasladarse a sus instalaciones, ubican dos bloqueos, un primer bloqueo en Potrerillo de Coria, que es gente desarmada, no había personal armado, ningún civil armado, lo rodean y siguen su camino", continuó.

"Anteriormente, en Cuatro Caminos vuelven a ubicar otro bloqueo, de la misma manera personal desarmado, lo evaden al ver que no representaba un peligro para el personal, no había agresión armada, no había por qué responder con la fuerza y es evadido ese bloqueo en Cuatro Caminos".

"La actitud que se tiene en ambos bloqueos, lo que se identifica es que había, por parte de esa base social de la delincuencia organizada, a veces algunos apoyando y otros obligados, pues se identifica que estaban protegiendo y estaban evitando que pudiéramos estar en esa área e identificamos que había la posibilidad de que existiera algo ilícito, algo mayor a lo que ya se había localizado y destruido que era el laboratorio y cuatro plantíos de mariguana".

"De tal forma que se organiza una fuerza el miércoles 11, una fuerza que está integrada por 106 elementos de la Guardia Nacional, 352 de Ejército y Fuerza Aérea, 12 elementos de la Fiscalía General de la República, 42 de la Policía de Michoacán, se conforma la fuerza para operar en esa área que identificábamos que algo se estaba ocultando, que algo buscaba la población, esa base social desarmada buscaba que no entráramos a realizar nuestra tarea", agregó.

Posteriormente, el General Sandoval aseguró que las Fuerzas Armadas aplican el respeto a los derechos humanos.

"La letalidad en las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional ha dado, o han aplicado el respeto a los Derechos Humanos y la Ley Nacional del Uso de la Fuerza", afirmó.

Así pienso, criminales son seres humanos.- AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo su dicho de que los criminales son seres humanos y reprochó las críticas que recibió.

Durante la mañanera, el Mandatario federal dijo que no quiere que nadie pierda la vida.

"Ayer hablé de que se tenía que proteger la vida también de los presuntos delincuentes, que son seres humanos y me llamo mucho la atención que intelectuales o profesionales supuestamente progresistas me cuestionaron, por eso estamos viviendo momentos interesantes", indicó.

"Es un momento estelar en la vida pública de México, porque está saliendo todo eso, cómo vamos a querer que alguien pierda la vida, cómo vamos a estar en el fondo a favor de la ley del talión, de que el que a hierro mata a hierro muere y el diente por diente y el ojo por ojo, lo decía Tolstoi, si a esas vamos, pues nos vamos a quedar chimuelo todos o tuertos o ciegos".

El Jefe del Ejecutivo aseguró que actúan muy bien los soldados que no usan la fuerza.

"Fíjense que así pienso, y vamos a analizarlo, actuaron muy bien los soldados", dijo.