Se fue Romo: 'Ya no hace falta su oficina'

Diego Gallegos/ Reforma

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ahora que Alfonso Romo dejó el Gobierno, la Oficina de la Presidencia desaparecerá con la intención de ahorrar.

"Ya no vamos a tener esa oficina, porque él me va a seguir ayudando sin ser funcionario y vamos a aprovechar para ahorrar también. No cobraba, la mayor parte de su equipo trabajaba de manera voluntaria, pero ya no hace falta esa oficina", anunció López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal recordó que Romo le dijo a principios de año que para finales de 2020 dejaría el Gobierno, pero que seguiría apoyando como enlace con el sector privado.

"Él nunca había aceptado trabajar en el Gobierno, ser funcionario público, pero como fue parte de nuestro movimiento y sigue siendo y le pedí que aceptara ser funcionario, pues participó como encargado coordinador de la Oficina de la Presidencia. Todavía a principios de este año me recordó y le dije sí.

"Nos va a seguir ayudando como enlace con el sector privado, que lo ha hecho muy bien, ha sido muy importante su desempeño, él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es independiente, es un hombre libre", expresó.

El Presidente narró que hace 10 años le había pedido a Romo que se sumara a su movimiento.

"Nos conocimos antes, porque me acuerdo que la primera entrevista que tuve con él fue en un departamento ahí por el Metro Zapata, ahí vivía, ese era mi domicilio, en un departamento, y ahí comimos y le propuse que ayudara hace 10 años o más.

"Y lo pensó y decidió participar y lo veían con malos ojos en su gremio, pero él nos apoyó mucho. Entonces, va a seguir ayudándonos como enlace, somos amigos, ayer nos vimos, comimos juntos, pues me va a seguir acompañando a algunas giras. Pero, ya no quiere estar en el Gobierno y es porque cada persona tiene su criterio y se debe de respetar", agregó.