Se fugan migrantes de INM por sexta ocasión

Tapachula— Una nueva fuga, la sexta de este año, se registró este domingo en la Estación Siglo 21 del Instituto Nacional de Migración (INM) en esta ciudad.

Migrantes cubanos protestaban junto a las rejas principales, a un paso del exterior.

Decenas de policías federales arribaron al inmueble, ante la inconformidad de los extranjeros.

Sin embargo, los migrantes notaron que las rejas no tenían candado, comenzaron a jalar la puerta y la abrieron.

Salieron unos cuantos y un agente del INM intentó cerrar el portón, pero el resto lo empujó y salieron corriendo.

Una valla de policías federales apostados frente a las rejas se hicieron a un lado, en tanto que los que estaban en el interior de la estación tampoco hicieron nada por detenerlos.

Los cubanos demandaban no ser deportados y que se les dé acceso a trámites de regulación.

De acuerdo con los migrantes, el Instituto no les está dando la opción de iniciar ningún procedimiento con la intención de agotar los tiempos y devolverlos a Cuba.

"Nos quieren deportar y nosotros no queremos ser deportados, queremos que nos den un papel para seguir o que nos digan 'tienen 72 horas para abandonar el País', (para aprovechar y llegar a la frontera norte)", dijo uno de los manifestantes antes de la fuga.

Durante las revueltas que se han registrado en el interior, denunciaron que mujeres y niños han sido golpeados por los agentes migratorios.

Los cubanos insistieron en que las condiciones en el interior de la estación son inhumanas.

Se quejaron de que duermen en el suelo, en espacios humedecidos por las lluvias, y que la comida es escasa y de mala calidad.