Se hizo justicia, dice AMLO sobre Bavispe

Ciudad Juárez— “Nos llevó tiempo, pero se hizo justicia”, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana durante una gira de trabajo por Sonora, sobre la masacre en Bavispe, en la que fueron asesinados seis niños y tres mujeres, pero “participaron 100 y sólo hay cinco vinculados a proceso”, reclamó Adrián LeBaron.

Durante la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional en Pitiquito, Sonora, el presidente destacó que en su gobierno el que comete un delito es castigado.

“¿Quieren un ejemplo? Lo que sucedió lamentablemente con el asesinato de seis niñas, niños y tres mujeres en Bavispe. ¿Qué pensaban?, ¿que iban a quedar impunes esos crímenes? Pues no, hay 20 detenidos. Nos llevó tiempo, pero se hizo justicia. Y así va a ser siempre en todo, no hay impunidad. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, señaló.

Dijo que su Gobierno no llegó a la Presidencia con el apoyo de grupos de intereses creados, sino con el apoyo únicamente del pueblo de México. “¿Y saben? También, no nos importa el dinero, no tenemos precio (…) Entonces, la tienen difícil los de la mafia porque ¿cómo le van a hacer, si no tenemos precio? Lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad. Y esta doctrina, esta filosofía es la que queremos que se vaya extendiendo, una nueva corriente de pensamiento”, apuntó.

Le revira activista

Sin embargo, Adrián LeBaron, padre y abuelo de cinco de las nueve víctimas mortales de la masacre en la que seis niños más resultaron lesionados, le reclamó a López Obrador que de acuerdo con las investigaciones federales fueron 100 personas las que participaron ese 4 de noviembre de 2019, y aunque hay más de 20 detenidos, sólo cinco están vinculados a proceso por el homicidio de su familia.

“Participaron 100, y sólo hay cinco vinculados a proceso y dice López Obrador que ya hizo justicia en la masacre de niños y mujeres en Bavispe. Quiero vivir en su mundo, ahí donde no hay carencias, donde todo está bien y sólo se quejan los mafiosos. Porque aquí afuera duele, y un chingo”, escribió en chihuahuense en sus redes sociales.

