Se inunda hospital del Imss en Reynosa

Reynosa.- Una intensa tormenta con rayos, truenos, granizo y abundante lluvia azotó desde las 19:30 horas a Reynosa, Tamaulipas, provocando cortes de electricidad en amplios sectores, colonias y avenidas inundadas, vehículos varados y alerta entre la población y autoridades.

Asimismo, medios locales reportaron que el Hospital General de la Zona 15 del IMSS se inundó.

Desde hace mucho tiempo no se registraba una tormenta con lluvia tan abundante, lo que tenía a la expectativa al personal de Protección Civil.

Federico Pérez, director de la dependencia, a la media hora de que empezó la tormenta tuiteó que ya había calles, avenidas y colonias inundadas, vehículos varados e inundaciones en al menos doce colonias, mientras que otras tantas reportaban encharcamientos.

Algunos pasos a desnivel fueron cerrados a la circulación por inundarse con ligeras lluvias, por lo que esta presagiaba rápida inundación.

En el cruce del Bulevar Hidalgo y Avenida Fuente de Diana, el sistema pluvial de nueva cuenta no soportó tan intensa aguacero y se volvió a inundar dejando carros atrapados.

"Varias colonias están con reporte de inundación, así como calles y avenidas. Carretera a San Fernando por Guajardo varios vehículos varados, calle Rodolfo Garza (Río Purificación) a la altura del Hospital General igual, inundada, con varios vehículos varados", suscribió Pérez.

El director de Protección Civil declaró inundadas ya colonias como la Santa Cecilia, Reserva Territorial Campestre, Vicente Guerrero, Fraccionamiento Reynosa, Almaguer, Villa de la Joya, Bulevar El Maestro, Avenida Beethoven, Riberas del Bosque y la zona centro por la calle Aldama y enfrente al Puente Internacional Reynosa-Hidalgo.

La dependencia recomendó a los conductores, que van de sus centros de trabajo a casa, manejar con mucha precaución, y a la gente exhortó a no tirar basura en las corrientes de agua por las calles.

Los pronósticos, informó Protección Civil, son que la lluvia permanecerá hasta las 23:00 horas.