Se lanza AMLO ahora contra Tec de Monterrey

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Tecnológico de Monterrey de despedir a maestros en diciembre para no pagarles prestaciones con el fin de recontrarlos a inicios de este año.

"Hoy me estaba enterando en la mañana de las empresas que todavía despiden a sus trabajadores, en diciembre, claro, es un despido formal, no real, sólo para no pagarles sus prestaciones y los vuelven a contratar en enero.

"Voy a decir algo: en primer lugar este diciembre, en este mecanismo de despidos, lo tuvo el Tecnológico de Monterrey. ¿Y por qué lo digo? Porque quiero que se polemice y estoy seguro que el patronato del Tecnológico de Monterrey va a atender este asunto, para que sus maestros, sus trabajadores no sean despedidos y luego recontratados", comentó López Obrador.

El Mandatario federal se lanzó ahora contra el Tec de Monterrey luego de que en octubre del año pasado atacara a la UNAM al acusarla de individualista, neoliberal, burguesa y puesta "al servicio del régimen".

El Presidente llegó a decir que su alma máter, la Máxima Casa de Estudios, se había derechizado.

"Todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal, es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos", aseveró en octubre de 2021.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, López Obrador explicó que el análisis hecho por su Gobierno demostró que los sectores de servicios y educativo fueron los que más presentaron despidos en diciembre de 2021.

"Haciendo el análisis de las empresas que llevan a cabo esta práctica (de despidos), analizando una por una, encuentra uno que la mayor parte tiene que ver con servicios y lo educativo; o sea, los maestros que están por contrato.

"Los despiden y los vuelven a contratar aun cuando se cambió la ley. Y pese a estar la ley de outsourcing todavía tuvimos problemas", reconoció.

El Presidente lamentó que pese haber cambiado la ley no se pudo resolver el despido de trabajadores en fin de año.

"Estos son todos los diciembres, pensamos que con los cambios que hicimos íbamos a poder resolver, no todavía. Miren: esto es cuando llegamos, aquí 20 millones 613 mil empleos antes de la pandemia, se cayó a 19 millones 500 mil, esto fue la pandemia. Estamos aquí en junio, julio y empezó a subir, aquí también cayó, que es diciembre (de 2020), empezamos a subir y llegamos a octubre, esto es octubre, yo estaba esperando llegar a 21 millones, pero 20 millones 933 y se nos cae 300, más de 300 mil (en diciembre de 2021).

"Nuestro consuelo es que quedó arriba de como estaba antes de la pandemia, pero esto va subir. ¿Qué sucedió aquí?, se cancelaron contratos para no pagar prestaciones, estamos hablando con quienes llevan a la práctica este sistema", finalizó.