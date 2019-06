Se lanza AMLO vs periódico por refinería Dos Bocas

Ciudad de México.- Luego de que expertos advirtieron que la refinería de Dos Bocas podría costar el doble de lo previsto por el Gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Reforma publica esa información porque lo patrocinan corruptos.

"Todo es legal y no somos como los patrocinadores del periódico Reforma, no somos corruptos", dijo ayer antes de regresar a la Ciudad de México, tras poner en marcha el acondicionamiento del terreno de la refinería.

"Ahora están muy preocupados por el estudio de impacto ambiental para la construcción de la refinería de Dos Bocas, ya se les informó que no se va a afectar la naturaleza, no se va dañar al medio ambiente, pero el periódico Reforma va a seguir".

"Yo le digo al periódico Reforma que ya dejen su fobia y que actúen con profesionalismo", agregó el Mandatario en entrevista.

Al llegar a la Ciudad de México y abordar su auto en el aeropuerto, insistió que "con cariño" su Gobierno es decente, no como los patrocinadores de REFORMA.

De acuerdo con expertos, son tres los factores que impactarían a la inversión y el tiempo de construcción de la refinería: el tipo de petróleo disponible en el País, las condiciones del terreno y de la región, y la lejanía de las zonas donde se consumirían los refinados.

Promete refinería barata y exprés

El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la construcción de la refinería de Dos Bocas pueda costar el doble de lo presupuestado y llevarse hasta ocho años de construcción.

"Tiene expertos, el periódico Reforma, que dicen que va a costar lo doble. Nosotros sostenemos que va a costar 150 mil millones de pesos, y a las pruebas me remito.

"Dicen los del Reforma que no se hará en tres años, yo sostengo que se va construir en tres años", insistió.

Ayer, los trabajos de acondicionamiento del terreno comenzaron sin contar con todos los estudios y permisos que marca la ley.

En 17 días se estará presentando en ventanilla el estudio de riesgo ambiental y la manifestación de impacto ambiental regional, dijo Rocío Nahle, Secretaria de Energía.