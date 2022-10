Se lanza secretario de Gobernación vs Samuel García

Especial

Ciudad de México.- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, mantuvo este lunes el tono de confrontación con gobernadores del PAN y Movimiento Ciudadano.

Durante una reunión con diputados locales de Veracruz, el funcionario federal se refirió de manera particular al gobernador de Nuevo León, Samuel García, a quien acusó de dedicar más tiempo a rivalizar con los estados del sur, que a reforzar las tareas de seguridad.

"El gobernador de Nuevo León está más ocupado en ver si en el norte trabajan más que en el sur y si en el sur sureste somos más inteligentes que los del norte, que reforzar las tareas de seguridad pública", dijo.

"Yo no miento cuando le digo que la Fuerza Civil en Nuevo León, que también es un gobernador en manada de su partido (MC), la dedican nada más a cuidar los Oxxos. Por eso está la Guardia Nacional, hay más de 6 mil elementos de la Guardia desplegados en el estado".

El secretario lanzó las críticas en respuesta a los señalamientos de la diputada de MC, Maribel Ramírez Topete, quien consideró que la militarización no es el camino para la inseguridad.

"Exigimos un replanteamiento de fondo para lograr el cambio de estrategia de seguridad. Le están diciendo a los mexicanos que no hay estrategia de seguridad posible si no es con el Ejército en las calles, esto no es cierto", aseveró la legisladora.

El responsable de la política interior reiteró -como lo ha hecho desde hace dos semanas-, que el Gobernador emecista de Jalisco, Enrique Alfaro, ha reconocido públicamente la importancia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

En su intervención, el titular de Segob también apuntó contra los legisladores del PAN, quienes no se presentaron a la reunión de trabajo.

Se quejó de que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, se haya molestado por sus declaraciones, en las que cuestionó la ineficiencia de un sistema de vigilancia de más de 12 mil millones de pesos.

"Se enojó el Gobernador de Guanajuato y la Presidenta Municipal de Irapuato porque yo mencioné que la Guardia Nacional, esa a la que tanto rechazan, tuvo que salir en apoyo de las autoridades municipales", refirió.

"Los diputados del PAN son como algunos de esos que tiran la piedra y esconden la mano, qué lamentable que no hayan querido intervenir".

Desde el 14 de octubre, el titular de Segob inició una gira por el País -en la que ya ha visitado 11 congresos locales-, para pedir la aprobación de la reforma constitucional que prolongará hasta 2028 la participación del Ejército en labores de seguridad pública.

Este día, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, acusó de hipócritas a quienes, desde la Oposición, se niegan a aprobar los cambios a la Carta Magna, pero piden el despliegue del Ejército en sus estados.

"Hablan a la Federación cuando tienen temas delicados contra la delincuencia organizada y no tienen ni bochorno cuando solicitan ese apoyo y ahora resulta que se oponen, pero siguen pidiendo ese apoyo, nosotros no tenemos esa hipocresía", expresó.

Tras insistir en que los estados de Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Chihuahua se encuentran entre los primeros lugares de inseguridad, junto con Michoacán y Zacatecas, López llamó a votar a favor de la reforma.

"La paz la vamos a conseguir entre todos o no la va a conseguir nadie", aseveró Adán Augusto.