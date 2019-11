Se lavan las manos...y rechazan ayuda

Ciudad de México.- Para el Secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, la masacre contra la familia LeBarón ocurrida el lunes fue una confusión; para familiares de las víctimas fue un ataque directo y premeditado.

La masacre de tres mujeres y seis menores de edad, de nacionalidad estadounidense, que viajaban en tres camionetas por una brecha cerca de Bavispe, Sonora, no ha podido ser aclarada ni por las autoridades federales ni estatales.

"El convoy, integrado por dos camionetas Suburban, pudo haber sido confundido por grupos delictivos que se disputan el control en la región", afirmó Durazo por la mañana. "Es una zona en disputa entre diversos grupos criminales", apuntó al señalar a un cártel de Agua Prieta y otro de Chihuahua (La Línea).

No obstante, Kendra Lee Miller, cuñada de una de las mujeres asesinadas aseguró ayer a CNN: "Fue un ataque orquestado por el Cártel en Sonora, donde vivimos, y eligieron a nuestra familia para iniciar una guerra".

Miller explicó que la familia viajaba en caravana como medida de protección.

"Mi cuñada iba a recoger a mi hermano en Phoenix. Iban a estar de compras por unos días y luego iban a regresar para mi boda (en Sonora)", relató.

"Mi cuñada fue asesinada a disparos en el vehículo", dijo. El auto, agregó, fue después incendiado con toda intención para cubrir las evidencias.

Mientras el Gobierno asegura que el ataque fue a las 13 horas, Miller dijo que ocurrió a las 10:30 de la mañana. Devin, un adolescente sobreviviente, huyó del lugar y tardó 6 horas para llegar a la comunidad de La Mora y dar aviso a familiares.

El Ejército arribó al lugar de los hechos ocho horas después del incidente y el canciller Marcelo Ebrard acudió al punto de la masacre 30 horas después.

Previo a una conversación telefónica entre AMLO y Donald Trump, el estadounidense tuiteó que se "necesita un Ejército para derrotar a otro ejército" ante el poder de los cárteles.

"Es el momento para que México, con ayuda de Estados Unidos, haga la guerra en contra de los cárteles de droga y los borre de la faz de la tierra ¡Simplemente estamos esperando la llamada de su nuevo gran Presidente!".

López Obrador aseguró que para hacer frente a los problemas de inseguridad que enfrenta México, no es necesaria la intervención de ningún Gobierno extranjero.

"Es un asunto que nos corresponde a nosotros atender, al Gobierno de México", dijo.