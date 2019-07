Se lleva el VAR la noche

Ciudad de México.- Dos penaltis fallados y mucho, pero mucho VAR, dejaron en 0-0 el cotejo entre Necaxa y Cruz Azul, en el Estadio Victoria.

La Máquina fue más propositiva, pero los Rayos también tuvieron sus ocasiones para llevarse el triunfo, sólo que los 2 tuvieron que irse a casa con apenas un punto.

Para el conjunto de Aguascalientes fue una recompensa decente luego que apenas el domingo pasado había sido goleado 4-0 por los celestes en la Supercopa MX, pero para el club cementero significó un pobre inicio.

El otro protagonista fue el silbante Jorge Pérez Durán quien, junto al VAR, le dio otro rumbo al juego.

Apenas al 27', Yoshimar Yotún fue derribado por Ricardo Chávez y Pérez Durán no dudó en señalar la pena máxima, pero tras apoyarse en el Video Assistant Referee, lo canceló.

Para el 51', Milton Caraglio fue el que desperdició una pena máxima concedida tras revisarse el VAR, porque el portero Hugo González le adivinó el cobro, sólo que en el contrarremate Édgar Méndez envió el balón al fondo de las redes.

Pérez Durán fue asistido por el VAR y anuló la anotación porque el español se metió al área cuando Caraglio todavía no le pegaba al esférico.

Fue hasta el 70' cuando los Rayos pudieron quedarse con el botín completo en casa, luego que el argentino Maximiliano Salas le quebró la cintura tanto al contención Igor Lichnovsky como al central Julio César Domínguez, quien terminó por jalar al atacante del local y así se fue expulsado.

Pérez Durán señaló pena máxima y, por si las dudas, lo confirmó con el VAR, pero sólo para que Salas lo volara por encima del travesaño.

Cruz Azul y Necaxa igualaron a cero en el arranque del Apertura 2019, un resultado que no esperaba La Máquina, que el martes choca con el Chicago Fire en la Leagues Cup.