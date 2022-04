‘Se logró propósito de proteger a CFE’, celebra López Obrador

CDMX.- A pesar de que el domingo fue desechada la reforma eléctrica, con la declaración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de constitucionalidad de la ley eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “se logró el propósito de proteger a la CFE”.

En Palacio Nacional, el mandatario indicó que con la ley eléctrica se logra que ahora la CFE, con todas sus plantas, pase de despachar del 38 por ciento de energía eléctrica al 55 por ciento.

"Es interesante que la gente sepa que con la declaratoria de constitucionalidad de la ley eléctrica se fortalece la CFE. Ya logramos nuestro propósito aún con el rechazo de la reforma constitucional como se declaró constitucional la ley eléctrica que presentamos inicialmente ya con esa ley que se elevó a rango constitucional”, dijo.

Explicó que alrededor del 70 por ciento de las 200 plantas que generan energía eléctrica de la CFE no se podían utilizar; no obstante, con la resolución de la Corte éstas podrán utilizarse en su totalidad, al igual que las hidroeléctricas.

Y es que ayer el Pleno de la SCJN avaló el acta de sesión del pasado 7 de abril en la que no se alcanzaron los votos necesarios para declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica.

Cabe mencionar que la Corte también desechó la controversia constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica para impugnar la ley de la industria eléctrica y determinó que dicho órgano autónomo no podía impugnar la reforma debido a que no se invadieron sus facultades ni normas.

“Decirle al pueblo de México que se logró el propósito de proteger a la CFE, que vamos a cumplir el compromiso de no aumentar el precio de la luz y que también estoy muy contento porque se nacionalizó el litio, que es un mineral estratégico que significa el futuro de las industrias y la tecnología que se va a emplear en el mundo”, mencionó López Obrador.

El titular del Ejecutivo federal también resaltó que la SCJN declaró ilegal la figura de “autoabasto” para vender energía eléctrica como hacían diversas empresas.

Por lo anterior, el presidente llamó a las empresas a dejar de llevar a cabo esta actividad ilícita y las llamó a dialogar para que logren una transición para así evitar denuncias.

"Que entiendan que es ilegal ese mercado de autoabasto, es como un mercado clandestino.

“No puedo hacerme de la vista gorda, no lo voy a hacer, yo también no quiero que lo primero sean las demandas penales, lo primero es un llamado a sentarnos al diálogo, estoy terminando de hacer el análisis de quiénes están en la ilegalidad completa, que violan la Constitución, entonces vamos a buscar un proceso de transición donde, desde luego, no se perjudique al pueblo, se proteja a la CFE y al mismo tiempo se den opciones a quienes de manera consciente o inconsciente actuaron al margen de la ley, entonces vamos a llevar a cabo este acuerdo”, mencionó.