Se manifiestan en Oaxaca por ley pro aborto

Ciudad de México.- Protestas a favor y en contra de la iniciativa de legalizar el aborto en Oaxaca estallaron este miércoles afuera del Congreso estatal antes del inicio de la sesión ordinaria.

Por un lado están integrantes de grupos religiosos que, con oraciones y pancartas, reclaman a los legisladores que no se apruebe la despenalización.

"¿Derechos contra la Familia?", dice una de las pancartas de los manifestantes.

"Si estos edificios públicos, nuestras iglesias y nuestras casas no sirven para defender la vida, la familia, lo sagrado de la fe, el respeto a Dios, los mandamientos y sacramentos, que se derrumben, como se derrumbaron los muros de Jericó", cantan también.

Mientras tanto, grupos feministas, principalmente organizados por Marea Verde Oaxaca, también se manifiestan para que se apruebe esa ley.

"Exigimos aborto legal", "Seguro y Gratuito" y "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar", se lee en pancartas.

La propuesta que pasará al Pleno fue impulsada por Laura Estrada Mauro, diputada local morenista del distrito 2, quien planteó quitar en la Constitución estatal y Código Penal local las penalizaciones por decidir abortar antes de las 12 semanas de gestación.

Se tiene prevista que la sesión inicie pasada las 11:00 horas, y de aprobarse esta ley, Oaxaca sería la segunda entidad del País en legalizar esta práctica médica, después de que en la Ciudad de México se legisló hace 12 años.