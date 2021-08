Se muda Frausto a Tlaxcala... al fin

Ciudad de México.- En un encuentro con sus funcionarios, la titular de la Secretaria de Cultura (SC), Alejandra Frausto, les comunicó que hace unas semanas se mudó a Tlaxcala.

"Hace unas semanas mudé mi residencia ya aquí a Tlaxcala", les aseguró en la reunión efectuada en la sede de la SC en esa ciudad.

La mudanza de la funcionaria ocurre tres años después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hiciera público su compromiso de la descentralización del aparato gubernamental y colocara a la dependencia cultural como la primera en salir de la Ciudad de México.

La mudanza de la SC ha estado caracterizada por la lentitud.

En la conferencia matutina de este jueves 19, el mandatario reconoció que de los cien compromisos firmados en el Zócalo capitalino sólo quedan dos pendientes: el caso Ayotzinapa y la prometida descentralización.

"Es un compromiso que tenemos el de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Yo he dicho y lo voy a volver a repetir el día primero en mi informe: que, en el Zócalo, cuando tomé posesión, hice 100 compromisos y he cumplido 98, y me quedan dos pendientes: uno es el de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa, el otro es el de la descentralización del gobierno que se detuvo por la pandemia", expuso López Obrador.

La SC ocupa en Tlaxcala un inmueble que comparte con el Centro INAH estatal y La Colmena, Centro de Tecnologías Creativas, y es administrado por el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC).

Hasta ahora, dicha sede funcionaba más como Centro INAH y para eventos especiales que como sede de la dependencia. Su mantenimiento mensual ronda los 89 mil pesos.

"No vamos a sustituir al Instituto Tlaxcalteca de la Cultura: somos la Secretaría de Cultura de México; tenemos que mostrar lo mejor que tenemos", les aseguró Frausto a sus funcionarios.

En la reunión, Frausto reconoció que Chapultepec: Naturaleza y Cultura, un proyecto criticado por centralista, seguirá siendo un programa prioritario del actual gobierno, y llamó a hacer de Tlaxcala otro núcleo para el sector.