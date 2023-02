Se niega FGR a colaborar en esclarecimiento a violaciones

CDMX.- La Fiscalía General de la República se ha negado a colaborar con la Comisión del Esclarecimiento Histórico, cuya encomienda es investigar graves violaciones a los derechos humanos en el País perpetradas entre 1965 y 1990, aseguró David Fernández, sociólogo y sacerdote jesuita, quien forma parte de esta Comisión.

"No ha acudido a ninguna reunión, ni ha accedido a tener una entrevista con quienes se encargan del tema del acceso a la justicia; es un obstáculo mayor", lamentó.

La Comisión del Esclarecimiento Histórico prepara un informe para septiembre de 2024, el cual quedaría limitado de información de los procedimientos judiciales en curso si la Fiscalía continúa negándose a colaborar con ésta.

"Sabemos que hay alrededor de 300 averiguaciones previas iniciadas cuya materia es la desaparición de personas y contrario a lo que se sostiene de que no se investiga sabemos que ha habido mucha investigación y que en esas averiguaciones hay responsabilidades, nombres, etcétera. Que no se ha llevado a la justicia a nadie. Me parece que a una persona, pero no hemos tenido la colaboración de la Fiscalía para poder acceder a esto.

"También tenían una unidad especializada en guerra sucia, en desapariciones que tenía al principio de esta administración 13 agentes del ministerio público; lo han venido reduciendo y solo hay dos en este momento; se han parado las investigaciones y la consignación de los responsables, es decir, los procedimientos iniciados, las averiguaciones previas no avanzan".

La Comisión del Esclarecimiento Histórico forma parte de la Comisión de Acceso a la Verdad del Esclarecimiento Histórico del Impulso a la Justicia de las Graves Violaciones a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990, una iniciativa presidencial creada por decreto en octubre de 2021 que fue impulsada por los colectivos de la sociedad civil que han luchado por más de cinco décadas.

La Comisión tiene cinco mecanismos y con ella participan las secretarías de la Defensa, Gobernación; Relaciones Exteriores; Hacienda; Fiscalía General de la República

Otros mecanismos

-Impulso a la justicia. Tiene como tarea investigar el proceso jurídico que se ha dado a las averiguaciones previas iniciadas anteriormente sobre graves violaciones a los derechos humanos para esclarecer patrones y sugerir modificaciones a la Ley y al mismo tiempo para judicializar aquellos casos que la Comisión del Esclarecimiento Histórico logre investigar y llevar a la justicia a los perpetradores en caso de que esto sea posible.

-Búsqueda de personas desaparecidas de larga data. De esta entidad se encarga la Comisión Nacional de búsqueda que tiene un programa particular que se llama justamente de búsqueda de personas desaparecidas de larga data.

-Reparación o compensación. Está a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y tiene que tiene que presentar en breve un programa de reparación integral del daño a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos del periodo estudiado.

-Comité de memoria. Cuya finalidad más importante es impulsar una ley de memoria a través de un centro nacional de memoria que ya está constituido en un edificio de la BUAP y al mismo tiempo concentrar allí los archivos que tengan que ver con violaciones graves a los derechos humanos y al mismo tiempo generar un programa de sitios de memoria, una red de sitios de memoria en el País para que haya garantías de no repetición.