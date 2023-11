Se pelean senadoras en conmemoración del #25N

Ciudad de México.- En la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre, senadoras de Morena y del PAN se confrontaron.

Las legisladoras colocaron carteles con demandas contra la violencia contra las mujeres en el Pleno del Senado.

"¿Te cansas de oírlo? Nosotras de vivirlo", "#NoHayJustificación", "Nos queremos libres, vivas y sin miedo", "Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran" y "#QuieroVivirSinMiedo", se leía.

Al inicio de la sesión, Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, llamó a Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, a subir al presidium.

La discusión se encendió cuando la senadora del PAN, Kenia López, indicó que más allá de los carteles se debían pedir acciones al Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en lo que va de su Gobierno suman más de 13 mil asesinatos de mujeres y 12 mil están desaparecidas.

"Cambiamos estos cartelones y estos discursos de politiquería para ayudar a las madres buscadoras en México, qué les parece si obligamos a López Obrador a que abra las puertas de Palacio Nacional y escuche a las madres y a los padres buscadores, que no han encontrado respuesta", expuso.

Esto molestó a la morenista Malú Mícher, quien denostó a la panista por llamar politiquería a las acciones para visibilizar la violencia.

"No es politiquería decir que nos queremos vivas, no es politiquería decir que nunca más, no es politiquería decir que nos queremos libres vivas y sin miedo no es politiquería, sobre nuestro cadáver vamos a permitir que siga habiendo más mujeres que no defienden la vida libre de violencia", refirió.

Luego de ello empezó una discusión entre estas dos oradoras.

Mientras la panista le reclamó un "feminismo subordinado" a las acciones del Presidente y que se acabó con su poder y a "billetazos", la morenista le pidió que compruebe lo dicho y le reclamó que haya avalado reformas que, sostuvo, son contra las mujeres.

Algunas senadoras acudieron vestidas de color naranja, distintivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En la Cámara alta se proyecto un video para concienciar sobre el problema pues, según estadísticas, una de cada tres mujeres sufrirá algún tipo de violencia a lo largo de su vida, es decir, más de 100 millones en el mundo.

Luego, los presentes leyeron casos de feminicidio, algunos resueltos, otros en proceso y algunos más que no han alcanzado la justicia.

Entre estos se escuchó el de Mariana Lima Buendía, asesinada por su pareja Julio César Hernández, hija de la señora Irinea, quien se ha convertido en una activista socia, así como el de Digna Ochoa, asesinada en 2001, cuyo caso que se trató como suicidio.

También se mencionó a Tomasa, una niña afroamericana de 9 años, quien en 2020 fue encontrada estrangulada y violada en Guerrero.