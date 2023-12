Se perfila Marko Cortés al Senado vía plurinominal

Tomada de Internet / El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés

Ciudad de México.- Marko Cortés, líder nacional del PAN, amarró el primer escaño para la próxima legislatura de entre los panistas que buscan un asiento en la Cámara de Senadores.

El dirigente michoacano presidió este viernes una inopinada sesión de la Comisión Permanente para empezar el reparto de las pluris.

Con arreglo a los estatutos del blanquiazul, ese órgano asignó las posiciones 1, 4 y 7 de la lista nacional al Senado de la República por la vía de la representación proporcional.

Por unanimidad, la primera posición correspondió al presidente del Comité Ejecutivo Nacional; la cuarta, a la senadora Lilly Téllez, que al mediodía acudió a registrarse bajo las dos fórmulas; y la séptima, para el Gobernador yucateco Mauricio Vila.

Los estatutos de Acción Nacional establecen que el resto de los lugares será ordenado y aprobado por el Consejo Nacional el sábado próximo.

A la espera de ser palomeados en lugares preferentes, se inscribieron el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, autoexiliado en Atlanta, Estados Unidos; el diputado local Enrique Vargas, que buscó la candidatura al Gobierno mexiquense y se hizo a un lado para cederle el espacio a la priista Alejandra del Moral; Laura Esquivel, la secretaria nacional de Promoción Política de la Mujer, de las más allegadas a Marko Cortés.

Además, la poblana Ana Teresa Aranda, ex secretaria de Desarrollo Social en el Gobierno de Vicente Fox; la senadora quintanarroense Mayuli Latifa Martínez; Isaac Magallanes Jordán, consejero nacional, así como Valeria Román Quiroga, ex presidenta del PAN potosino, y la ex diputada federal guanajuatense Michel González Márquez.

"Todos los aspirantes al Senado por el principio de Representación Proporcional serán electos por el Consejo Nacional, a propuesta de los consejos estatales y de la Comisión Permanente, con base en el procedimiento establecido en las reglas del instituto político, respetando la alternancia de género y garantizando también en los primeros 15 lugares las acciones afirmativas de migrantes indígenas y con discapacidad, establecidas por el Instituto Nacional Electoral", explicó el partido con un comunicado.

En función de los resultados que arroje la elección federal de 2024, la lista se puede achicar o alargar; suelen alcanzar un escaño los primeros seis o siete.

También figuran Sergio Ramos Navarro, Antonio Andrade Guzmán, Salvador Esquivel Fierro, Elizabeth García Pérez, Amada Meza Bautista, Jhon Robert Hernández y Jaime Sánchez Camacho.