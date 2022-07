Se placea Ebrard en Acapulco

Ciudad de México.- Con música de banda y porras fue recibido el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en Ciudad Renacimiento, una de las colonias populares más emblemáticas de Acapulco.

El Canciller acudió junto con la Alcaldesa Abelina López, de Morena, y juntos anunciaron un proyecto de inversión para colectores de aguas residuales. El acto se desarrolló en la calle Osa Mayor en donde se instaló un templete con varias lonas.

Un empresario de Orlando, Florida, anunció una inversión de 170 millones de pesos para sanear las aguas residuales que son arrojadas al río La Sabana, donde converge el desagüe de 79 colonias populares con casi 200 mil habitantes.

El Canciller llegó al acto y desde ese momento recibió aplausos y gritos de "¡presidente, presidente!".

La Gobernadora Evelyn Salgado, su papá el senador Félix Salgado Macedonio y funcionarios del Gobierno estatal no acudieron al llamado.

El pasado domingo, la Mandataria guerrerense, el senador y casi todo el gabinete estatal estuvieron en los dos actos que encabezó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Previa a la visita a esta zona del canciller Marcelo Ebrard, el Ayuntamiento de Acapulco retiró cientos de toneladas de basura que estaban tiradas en el río de La Sabana.

Este jueves toda esa zona, con altos índices de violencia, amaneció limpia. Decenas de trabajadores de limpia barrieron las calles de esta colonia de Ciudad Renacimiento.

La gente que acudió a la calle Osa Mayor de Ciudad Renacimiento llegaron a bordo de decenas de camiones urbanos.

Felipe Zatarain Mendoza, subdirector general de agua potable, drenaje y saneamiento de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), dijo que en agosto del 2020, en una visita que hizo a este puerto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer una inversión de mil 900 millones de pesos para el saneamiento de la bahía y de las aguas residuales.

Durante el evento, el Canciller le dijo a los asistentes que antes de llegar a Acapulco se reunió con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y le dijo que estaba muy bien que acudiera a este puerto.

El Canciller elogió a la Alcaldesa de Acapulco por ser perseverante ya que ella acudió a la ciudad de Orlando, Florida, para hablar con empresarios y convencerlos de que inviertan en proyectos que tienen que ver con el saneamiento de las aguas residuales.

"Es un honor trabajar con gente positiva como usted y qué bueno que se pueda hacer equipo", le dijo Ebrard a la Alcaldesa.

La Edil de Acapulco no asistió a los dos eventos de Sheinbaum el pasado fin de semana en Acapulco y en Chilpancingo, bajo el argumento de que ella no andaba en campaña.

En cambio sí anunció que estaría presente en el acto de Ebrard porque el Canciller traería beneficios a Acapulco.

"Yo soy leal y sé corresponder cuando me ayudan", le dijo López Rodríguez al Canciller.

En el presidium estuvo el ex Alcalde de Acapulco y ex líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Walton, quien en Guerrero, al igual que el ex Gobernador Ángel Aguirre, promueven la candidatura presidencial de Marcelo Ebrard.

También acudió el senador zacatecano José Narro, de Morena, quien encabeza la Coordinadora Nacional Plan de Ayala.