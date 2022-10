Se pueden reactivar 21 órdenes de captura por Iguala: AMLO

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que podrían reactivarse las 21 órdenes de aprehensión que fueron canceladas por la FGR, relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En conferencia, el Mandatario consideró que, de existir pruebas suficientes, podría buscarse la emisión de esas órdenes en contra presuntos responsables y entre los que se encontraban 16 militares.

"Sí, sí (podrían reactivarse), siempre y cuando se cumpla con todos los procedimientos legales. Porque les explicaba y fue muy buena la reunión por eso, que se actúo a partir del informe de la comisión. Entonces, los que aparecen ahí son los que fueron procesados o a los que se les pidió, a jueces, que autorizaran órdenes de aprehensión, a ese grupo.

"Luego, por razones todavía no muy claras, se dio a conocer que no eran 20 o 25, los que estaban ahí, sino que habían 80. Mi interpretación, porque yo siempre digo lo que pienso es de que cuando se dio la instrucción de que se judicializara, de acuerdo al informe, y habían personas que contaban con protección o que posiblemente no querían que se les juzgará o se les iniciarán procesos, entonces quisieron dinamitar la decisión judicial, pensando que si metía nada más ya no se iba actuar sobre los que estaban como responsables en el informe", dijo.

En su momento, la cancelación de las 21 órdenes de aprehensión derivó en la renuncia del Fiscal Especializado del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. Sin embargo, López Obrador advirtió que, detrás de esas acciones legales, podrían estar varios interesados en desatar una rebelión del Ejército.

- ¿Podría haber más órdenes de aprehensión?, se le preguntó.

"Claro, pero lo que se buscaba era enredar, perder tiempo para dejar sin efecto las órdenes de aprehensión o qué se fugaran los que estaban señalados en el informe, incluidos los militares".

- Sobre el nuevo Fiscal, ¿hubo inconformidad, no podría politizarse la investigación?

"No, se les aclaro bien, por ejemplo, se hablaba de que al fiscal anterior se le había destituido y se les aclaró que no fue así, que el fiscal renunció, no quiso ya continuar, pero fíjense la diferencia de sostener que fue destituido a que él renuncia".