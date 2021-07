Se queda Rosario Robles sin abogado

Reforma

Ciudad de México— El abogado Sergio Arturo Ramírez Muñoz renunció hoy a la defensa de Rosario Robles porque dijo que la exfuncionaria no le proporcionó ninguna información para negociar su colaboración con la FGR, a cambio de la cancelación de la orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.

En breve entrevista, el litigante dijo que la ex Secretaria de Estado nunca le entregó algún documento, escrito o información que sustentara los supuestos ilícitos de altos funcionarios de la Administración pasada implicados en la Estafa Maestra.

"Yo accedí a participar en la defensa para que se pudiera acoger a un criterio de oportunidad y a la figura de testigo colaborador, conforme a la Ley de Delincuencia Organizada, y sin embargo al día de hoy no ha habido un solo documento, escrito o información para continuar con el trámite de una negociación, lo que me pone en una situación difícil como abogado", dijo Ramírez.

"Por conducto mío, por lo menos no. De ninguna manera me ha dado ella ningún elemento en lo más mínimo, ningún documento, ninguna prueba, ninguna evidencia, ningún nada que me diera a mí la posibilidad de entrar a esta interacción con la Fiscalía".

¿Por qué razón no le aportó información a usted y a la FGR?, se le preguntó al abogado.

"Siempre fueron evasivas, lo que me da pie a entender que no quiere ingresar ella a esta figura jurídica (de testigo colaborador)", respondió.

Ramírez mencionó que este jueves envió un escrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, para notificar su renuncia formal a la defensa de la ex titular de la Sedatu y la desaparecida Sedesol, de la cual formaba parte desde noviembre de 2019.

Cuando Ramírez entró a la defensa de Robles, anunció que la procesada entregaría a la FGR testimonios y pruebas de que los recursos desviados de la Estafa Maestra se destinaron a varias campañas electorales del PRI, incluida la presidencial de José Antonio Meade en 2018.

Aseguró que los recursos también fondearon las campañas de Enrique Peña Nieto en 2012, la intermedia de 2015 y la de Alfredo del Mazo a la Gubernatura del Estado de México en 2017. Señaló como el artífice de la "Estafa" al ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Después de 20 meses de ese anuncio, nunca se concretó la entrega de información y el abogado ya no es parte de su defensa.

Robles tiene dos imputaciones penales que han llegado a los tribunales, la primera es el proceso por ejercicio indebido del servicio público, por su supuesta omisión ante los desvíos que llevaron a cabo sus subordinados por más de 5 mil millones de pesos, en el caso de la Estafa Maestra. Este caso es el que le mantiene en la cárcel desde el 13 de agosto de 2019.

La segunda es una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de 77.8 millones de pesos, dinero presuntamente desviado de un contrato para aplicar encuestas de evaluación a programas de la Sedesol. Este mandamiento de captura no le ha sido ejecutado, pese a estar presa en el Penal de Santa Martha Acatitla.

Para cada caso Robles contrató abogados distintos, pues mientras su proceso lo litiga Epigmenio Mendieta, el caso de delincuencia organizada lo llevaba Sergio Ramírez, ahora su ex defensor. El primero continúa en la defensa.

Además de los mencionados, Robles tuvo otros abogados en la etapa inicial del proceso. Uno de ellos es Xavier Olea y otro Julio Hernández Barros, quienes desde 2019 y 2020 dejaron la representación legal de la ex funcionaria.

Este año Sergio Ramírez fue registrado como suplente de Sergio Mayer, en la fórmula con la que el diputado federal de Morena buscaba su reelección por el distrito electoral federal 6, en la Ciudad de México, pero perdieron la elección.

Robles cumplirá en unos días dos años tras las rejas por un delito que no amerita la prisión preventiva de oficio, aunque distintas instancias judiciales han considerado que debe permanecer privada de su libertad porque existe el riesgo de que pueda darse a la fuga.