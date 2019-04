Se quedan pipas sin mantenimiento

Ciudad de México.- Pemex Logística no logró encontrar una empresa que se haga cargo del mantenimiento de la flota de mil 466 pipas que reparten combustible a gasolineras de todo el País.

El pasado 20 de marzo, Pemex declaró desierta la licitación para contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a esta flota, por el que planeaba gastar hasta 477 millones de pesos en el periodo de 2019 al cierre de 2021.

Las pipas, de las marcas Volvo, International y Freightliner, cubren mil 77 rutas a partir de las 76 Terminales de Almacenamiento y Depósito (TAD), que son las instalaciones donde se recibe el combustible para su traslado de "última milla" a las gasolineras.

En 2018, sólo mil 445 de las mil 466 pipas estuvieron activas y, según las bases de licitación, recorrieron 97.2 millones de kilómetros, un promedio de 67 mil kilómetros por unidad.

Las compañías Zapata Camiones, Proyectos y Arrendamientos del Centro, y un consorcio encabezado por Navistar México, presentaron ofertas que no cumplieron los requisitos técnicos y/o financieros, sobre todo por problemas para probar la cobertura nacional requerida por Pemex.

La empresa estatal aún podría adjudicar estos contratos de manera directa, separándolos por regiones, o intentar una nueva licitación.

A mediados de 2018, Pemex quiso renovar esta flota por medio del arrendamiento de 322 pipas durante cinco años, que se hubieran usado para reparto de gasolina y diésel en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Querétaro, Nuevo León y Puebla.

Aunque había cinco ofertas para este contrato por cinco años, valuado hasta en 2 mil 208 millones de pesos, Pemex canceló el concurso "por falta de presupuesto" el 27 de agosto.

El arrendamiento de autotanques de 20 y 30 metros cúbicos se veía como una opción más efectiva que eliminaría costos asociados con la compra y tenencia de vehículos propios.

El actual gobierno compró en Estados Unidos, sin licitación, 671 autotanques nuevos de 43 metros cúbicos, operación de 92 millones de dólares financiada por PMI Comercio Internacional, la filial de Pemex que comercializa crudo en el extranjero.

Estas pipas tienen, aparentemente, la función de llevar combustible hacia las TAD, como parte de la estrategia de combate al huachicoleo, e incluso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes creó una nueva modalidad de autotransporte federal para facilitar su operación.

El gobierno informó a finales de marzo que 69 nuevas pipas ya circulan, y otras 211 estaban en proceso de verificación, calibración y emplacamiento.

Aunque la Sedena controla estas pipas, no se ha difundido qué dependencia paga los salarios de choferes, emplacamiento, mantenimiento, pólizas de seguro y otros gastos.

Ni Pemex ni Sedena han publicado alguna licitación o adjudicación relacionada con estos autotanques.