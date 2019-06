Se quejan PFs porque son fifís: INM

Ciudad de México.- El Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, afirmó que si hay policías federales se quejan por sus condiciones laborales en los operativos migratorios, es porque quieren seguir como fifís, pues estaban acostumbrados a estar en hotel y comer en bufet.

"Bueno, es que este tipo de policías estaban acostumbrados a estar en el Holiday Inn y comer en bufet, entonces no, aquí es otra condición, es una Cuarta Transformación", sostuvo el funcionario en entrevista.

"Tienen las mismas condiciones que tienen las Fuerzas Armadas. Entonces, si hubiese habido una respuesta positiva de la Policía Federal cuando estaba integrada, no tuviéramos estos problemas. Eran fifís y quieren seguir como fifís".

REFORMA publicó que policías federales comisionados al INM se quejaron de las condiciones en que laboran. A través de fotografías, mensajes y videos denunciaron que a veces duermen a la intemperie o en casas de campaña, e incluso sobre pedazos de cartón o tablones.

Advirtieron que no tienen bases ni les pagan hoteles y que patrullan en vehículos descubiertos, sin impermeables y desarmados.

-¿No están operando en malas condiciones?, se le preguntó a Garduño tras un evento en la Secretaría de Gobernación.

"No, no, es que las condiciones de estar en un cuartel con disciplina, comiendo lo mismo que los soldados y estar en el Holiday Inn, pues es totalmente diferente", respondió.

Garduño aseveró que los policías federales comisionados al INM comen y pernoctan en bases militares.

"Yo fui el sábado y el domingo, los acompañé hasta estas instalaciones, personalmente, en el norte y en el sur, sí (están en los cuarteles militares), ahí no hay gastos de viáticos, ahí se les da de desayunar, de comer, de cenar, ahí se instalan", aseguró.

"Pero ellos están acostumbrados, como se hacía anteriormente, que la Policía Federal se hospedaba en hoteles del Holiday Inn, y si investigan ustedes el gasto que eso tenía, pues era altísimo".

Pide Segob a migrantes quedarse en México

Los migrantes que quieran quedarse en México serán bienvenidos, pero no se les permitirá que crucen a Estados Unidos, señaló la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

"México está abierto y están sus puertas abiertas para que se queden en nuestro país, para que obtengan un trabajo en nuestro país, estamos ávidos de que se incluyan en la sociedad y nosotros incluirlos en la sociedad", comentó.

"México será siempre un país de refugio, de asilo, hospitalario, sin duda alguna, pero si ellos lo único que pretenden es transitar por nuestro país, eso no es nuestro fin ni será nuestra finalidad, nuestra finalidad es acogerlos, aquí, como un país hospitalario, no como un país de tránsito, porque eso no puede ser".

En tanto, el nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, reconoció que la estrategia actual es para evitar el avance de los migrantes.

"Ya el día de ayer, el aparato de fuerza que se desplegó, es disuasivo, y efectivamente que bien que sea así, para que no intenten esta irregularidad, lo que queremos es una frontera con control en orden", comentó.

Durante la conmemoración del Día Mundial de los Refugiados, Mark Manly, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), lanzó un mensaje de apoyo al Gobierno federal.

"Nuestro mensaje a México es sencillo: no están solos. Les vamos a seguir apoyando de distintas formas para enfrentar los retos de la llegada de refugiados al país y más ampliamente el contexto migratorio", dijo.

Y detalló que la agencia a su cargo trabaja también con más de 20 albergues de la sociedad civil, además de que apoya a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) contratando plazas para su operación.

Manly recordó que la garantía fundamental para la protección de personas refugiadas se basa en que las personas solicitantes de refugio no sean regresadas a sus países, donde probablemente sus vidas corran riesgo.

En tanto, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, advirtió que México no puede repetir la política de los años 70.

"Cuando por un lado se les brindaba asilo a los perseguidos del fascismo sudamericano, mientras al mismo tiempo se perseguía, torturaba y desaparecía a militantes, a activistas políticos en nuestro territorio", dijo.