Se rebela MC-Jalisco contra líder nacional

Guadalajara, México.- El movimiento naranja se levantó en Jalisco.

Luego de que Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC), replicara a Enrique Alfaro que no debe anteponer intereses personales a los del partido, 87 Alcaldes, funcionarios y legisladores emecistas de Jalisco dieron su respaldo al Gobernador.

"No podemos aceptar que nuestra opinión sobre el futuro político de nuestro movimiento sea ignorada sistemáticamente. No podemos permitir que desde una oficina de la CDMX se quiera imponer una visión que no compartimos", expresaron ayer en un pronunciamiento.

"Este proyecto que hemos formado mujeres y hombres libres de Jalisco no le pertenece a nadie (...) Por ello, seguirá caminando con quien se comprometa a respetar y cuidar los intereses de Jalisco", reclamaron.

El martes pasado, el Gobernador Alfaro rompió con el partido tras asegurar que no tenía interés en participar en un proyecto presidencial rumbo a 2024 que se construye de manera unilateral y que corre el riesgo de aislarse.

Dante Delgado dijo que Jalisco estaba representado en todas las instancias del partido.

"Lo que tengo claro es que MC está por encima de decisiones personales y 2024 nos va a poner a prueba a todos", señaló.

El inusitado pronunciamiento de respuesta de 87 funcionarios emecesitas jaliscienses fue firmado por los senadores Verónica Delgadillo y Clemente Castañeda, por 12 diputados federales, 16 diputados locales y 57 Alcaldes, entre ellos Pablo Lemus, de Guadalajara; Salvador Zamora, de Tlajomulco, y Juan José Frangie, de Zapopan.