Se registra incendio en fuga por toma en Puebla

Ciudad de México.- Durante los trabajos para el cierre y contención de una fuga de gas LP en Puebla, seis trabajadores de Pemex resultaron lesionados con quemaduras de primer grado.

Un reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil, indica que los servidores públicos fueron rasladados al hospital MAC de Puebla, y las heridas que sufrieron no ponen en riesgo su vida.

El informe señala que a las 3:30 horas se reportó una fuga de gas LP en el ducto Cactus-Guadalajara, en el Municipio de Cuautlancingo, Puebla.

La fuga se inició por una probable manipulación de toma clandestina.

El asentamiento más próximo se encuentra a 500 metros, por lo que no fue necesario evacuar el lugar.

No obstante, por seguridad para la población, las autoridades locales y federales mantienen la zona restringida y acordonada a 200 metros alrededor de la fuga.

Según el reporte, emitido esta mañana, el incidente está controlado y no representa riesgo a la población.

"Desde el primer momento, la Coordinación Nacional de Protección Civil se mantiene en comunicación con las distintas instituciones de los tres niveles de gobierno que laboran en este incidente, para coordinar acciones que ayuden a salvaguardar a la población", agrega.

En el lugar laboran la Coordinación Nacional de Protección Civil, Secretaría de la Defensa Nacional, Seguridad Física de Pemex, Protección Civil Estatal y Municipal, Policía Municipal y Bomberos.