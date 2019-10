Se registra sismo de 5.0 en Guerrero

Guerrero.- Un sismo magnitud 5.0 se percibió este sábado en el Estado de Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional.

"SISMO Magnitud 5.0 Loc 28 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 05/10/19 11:20:10 Lat 16.71 Lon -99.64 Pf 13 km", informó en su cuenta de Twitter.

El Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, informó que se realiza el protocolo para verificar que no existan daños.

"@PC_Guerrero ha iniciado la comunicación con los Ayuntamientos para verificar que no existan daños por el sismo percibido hace unos minutos", escribió.

"Se percibe movimiento de sismicidad, la #SPCGRO activa los protocolos de seguridad. Cualquier emergencia reportarla al 911", indicó @PC_Guerrero.

En tanto, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó que el movimiento no amérito la activación de la Alerta Sismíca en la capital.