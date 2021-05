Se registra sustituto de Morón en Michoacán

Ciudad de México.- El diputado local con licencia de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, solicitó este sábado su registro como candidato de Morena-PT a la Gubernatura.

En la sede del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), el sustituto de Raúl Morón afirmó que lleva la delantera a pesar de que iniciará la campaña prácticamente un mes después que el resto de los contendientes.

"Estamos de pie, llevamos la delantera, así lo marcan las encuestas", aseveró.

"Hay que decirlo, tuvieron 30 días los de la alianza (PRI-PAN-PRD), quién sabe qué estarán haciendo, negocios, turisteando, conociendo el estado, volando en sus helicópteros, pero no están en unión, no están en el sentir, en el pensamiento de los michoacanos, el corazón de los michoacanos está con nosotros".

El legislador indicó que su registro de este sábado da la certeza a la población michoacana de que la alianza Morena-PT sí tendrá candidato a la Gubernatura.

"Nos vamos a entregar en cuerpo espíritu y alma en esta encomienda, en este encargo que nos dieron, que no quede duda que vamos a transformar Michoacán, que no quede duda que se van a ir corruptos, que no quede duda de que la esperanza llegará a Michoacán".

De igual manera, el abanderado de Morena-PT informó que su campaña iniciará este domingo a las 10:00 horas en la plaza San Francisco en Morelia.

En el evento, Ramírez Bedolla estuvo acompañado por Raúl Morón, recientemente nombrado delegado de Morena en la entidad.

En su intervención, el Alcalde de Morelia con licencia expresó su indignación por negarle su registro a la Gubernatura será convertida en organización y fuerza para demostrar que la Cuarta Transformación estará en Michoacán.

"No guardo rencores con nadie, al contrario, me siento muy orgulloso de que haya recaído esta responsabilidad en un compañero que tiene lealtades plenas a la 4T", expresó.

"Alfredo Ramírez Bedolla es un compañero íntegro que va a representar con dignidad y alto honor el encargo que va asumir ya desde este momento".