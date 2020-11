Se resisten en Colima a proyecto minero

Gustavo Vilchis/ Reforma

Ciudad de México.- Por segunda ocasión en seis años, la comunidad de Canoas se enfrenta a un proyecto minero para la extracción de hierro que amenaza con contaminar el agua que abastece a unos 3 mil habitantes de la zona.

Esta localidad está situada al norte del Municipio de Manzanillo y cerca de los límites con el Estado de Jalisco.

El proyecto de la empresa Hematite S.A. de C.V., cuyo apoderado legal es John W. Brennan Bourdon, fue ingresado a la Semarnat en julio pasado.

En este lugar se pretende, extraer 2 millones de metros cúbicos de mineral de fierro en un periodo de 16 años a través de la actividad a cielo abierto en un predio de 28 hectáreas llamado "El Agostadero", cuyo propietario es John Theodore Patterson, bajo el régimen de pequeña propiedad.

Este lugar se ubica a unos seis kilómetros de la comunidad de Canoas.

El presidente del Comisariado Ejidal, Raymundo Campos Muñoz, afirmó que desde 2014 la asamblea aprobó declarar este territorio como libre de minería y apenas el 30 de agosto pasado volvió aprobar una declaratoria igual.

Sin embargo, acusó que el Registro Agrario Nacional (RAN) se negó a registrar el acta de 2014, por lo que reintentarán próximamente pedir el registro de esta nueva acta.

"Nos dijeron que no se podía registrar en el RAN, no nos dieron argumentos ni nada, nos la revisaron y no se pudo registrar, no nos dijeron por qué", afirmó.

"No nos la quisieron registrar en el RAN, ahí es donde está el asunto, vemos que el Estado está de acuerdo en la explotación y permisos mineros, Semarnat, Profepa y todos están autorizando un proyecto minero".

Recordó que el anterior proyecto minero fue echado abajo gracias a la presión y manifestaciones que ejercieron habitantes de esta comunidad contra las autoridades ambientales.

Advirtió que de aprobarse este proyecto, habrá afectaciones en varias comunidades cercana como El Puertecito, El Camichín, El Llano de la Marina, El Ciruelito, Cedros, y Lomas de Ávila Camacho, con aproximadamente 500 habitantes cada uno.

"Cualquier metal que extraigan se trataría de unas excavaciones que resultarían afectados los mantos que forman el Río el Cacao, toda esa zona es una cuenca en donde cualquier explotación o excavación que hagan, ahí es donde están los afluentes que forman el Río El Cacao", explicó.

Nosotros vamos a pelear porque es el rincón de Manzanillo donde contamos con recurso de agua suficiente y si nos la llegan a contaminar ¿qué vamos a hacer? Canoas vive de la cafeticultura, agricultura y ganadería y los demás pueblos también; si se nos llegara a afectar el agua sería una catástrofe".

Apenas en 2014, la Profepa suspendió los trabajos de la empresa minera RM Pacific Group S.A. de C.V. en esta misma zona por comenzar a talar árboles sin contar con autorización en materia ambiental y forestal para iniciar el proyecto minero.Hora de publi