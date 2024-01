Se reúne AMLO con cuerpo diplomático en Palacio

/ Omar Fayad, Quirino Ordaz y Carlos Joaquín en Palacio Nacional

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne esta mañana con Embajadores y Cónsules mexicanos acreditados en distintos países y ciudades del mundo.

El encuentro, desarrollado a puerta cerrada en Palacio Nacional, se da en el marco de la XXXV Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados (REC-2024) que esta semana congrega en nuestro país a más de 150 representantes diplomáticos.

Previo a la reunión, durante su conferencia matutina, López Obrador dijo que a los diplomáticos les ayuda que México tiene presencia y prestigio entre la comunidad de naciones.

"Qué es lo que hay, que México es de los países con menos desempleo en el mundo, el peso es la moneda que más se ha fortalecido frente al dólar, que está llegando muchísima inversión extranjera, México tiene muchas ventajas comparativas", indicó.

Los representantes diplomáticos están encabezados por la Secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena.

En la reunión participan varios de los ex Gobernadores del PRI y del PAN que consiguieron un cargo diplomático, luego de entregar las Administraciones a nuevos Mandatarios emanados de Morena.

En Palacio Nacional se pudo observar la llegada de Omar Fayad, ex Gobernador de Hidalgo y ahora Embajador en Noruega; Quirino Ordaz, Embajador en España y ex Gobernador en Sinaloa; Carlos Joaquín, Embajador en Canadá y ex Gobernador de Quintana Roo, y Claudia Pavlovich, Cónsul en Barcelona y ex Mandataria del PRI en Sonora.