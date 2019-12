Se reúnen Mujica y Morales en México

Ciudad de México.- El ex Presidente de Bolivia, Evo Morales, se reunió en esta ciudad con el ex Mandatario de Uruguay, José Mujica, quien realiza una visita de tres días al país.

"Recibí la visita del hermano Pepe Mujica, expresidente de #Uruguay y luchador social incansable por la dignidad de nuestros pueblos. Agradezco su solidaridad con nuestra querida #Bolivia en estos momentos", escribió Morales esta mañana en su cuenta de Twitter.

Previamente, el ex gobernante, asilado en el País desde el pasado 12 de noviembre, agradeció al Presidente Andrés Manuel López Obrador su solidaridad, mensaje que acompañó con un video de la parte del Informe en el que el Mandatario mexicano hizo referencia a su caso.

"Agradecemos al hermano presidente @lopezobrador_ y al pueblo mexicano por su infinita solidaridad con #Bolivia y la democracia regional. #México y su tradición diplomática es para nosotros un ejemplo de humanidad y hermandad".

Ayer, en su Informe por su primer año de Gobierno, López Obrador sostuvo que Morales es un perseguido político y fue víctima de un golpe de Estado, por lo que México decidió concederle asilo político y humanitario.