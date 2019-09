Se reúnen padres de los 43 con Gertz Manero

Ciudad de México.- Con la intermediación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se reúnen con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

El encuentro se realiza en Palacio Nacional, donde los padres plantearán tres preocupaciones centrales: la liberación de detenidos por el caso, el avance en la indagatoria interna contra funcionarios de la FGR y las líneas de investigación que no se indagan.

A su llegada, el subsecretario y presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, confió en que la reunión sea de utilidad.

"Espero que sea una muy buena reunión y productiva, que haya resultados al corto plazo", señaló.

En tanto, Vidulfo Rosales, abogado de los padres, abogó porque el encuentro sirva para dar un nuevo impulso a la investigación.

Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que sólo dará una presentación y saldrá de la reunión.

"La Fiscalía General de la República está ya trabajando en este asunto tan importante porque queremos saber sobre el paradero de los jóvenes", comentó.

"Por respeto a la autonomía de la Fiscalía, voy a introducir la reunión, a expresar que se cumple con el compromiso de solicitarle formalmente al Fiscal, respetuosamente, que les informe con amplitud a los padres y a las madres de los jóvenes se Ayotzinapa y me voy a retirar".

Al llegar a Palacio Nacional, los padres no quisieron hacer comentarios, hasta después del encuentro con el Fiscal General y el Fiscal especial del caso, Omar Gómez.

En la reunión participarán otros integrantes de la Comisión Ayotzinapa, como personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las organizaciones civiles que acompañan a los familiares.

También llegó Ángela Buitrago, asesora de la Comisión y ex integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, así como una representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.