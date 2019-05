Se rezaga México en sistema de trasplantes

Ciudad de México— De los 538 centros autorizados para la donación, procuración y trasplante que existen en el país, sólo el 50 por ciento reportó actividad en 2018, aseguró Josefina Alberú, presidenta de la Sociedad Mexicana de Trasplantes.

Esto significa, lamentó, que en México hay un importante rezago en la materia.

Por ejemplo, existen 15 mil 72 personas en espera de que se les trasplante un riñón, y sólo el 20.2 por ciento de la lista fue atendida.

Además, el 70 por ciento de los trasplantes que se realizan en el país proceden de un donante vivo sano y el 30 por ciento restante de uno fallecido.

"Países con situaciones de economía similar a la mexicana tienen un número importante de trasplante de donante fallecido", dijo.

Aseguró que algunas entidades han sido muy productivas en trasplantes de donante con muerte encefálica o fallecidos, y otras entidades prácticamente dependen únicamente del donante vivo.

La experta señaló que el País requiere de un sistema de salud universal donde todo mundo sea atendido de manera equitativa.

"El sistema nacional de donación y trasplantes debe de tener un presupuesto que provenga del Estado, que permita contar con redes de hospitales generadores de donantes e institutos trasplantadores; así como profesionales de la salud debidamente capacitados y contratados ex profeso para labores que competen a estos programas.

"De lo que se trata es de tener a gente que no esté haciendo tres o cuatro trabajos para poder alcanzar a vivir mes a mes", reprochó.

En otro sentido, indicó que se estima que hay 130 mil pacientes con enfermedad relacionada con el riñón en fase de requerimiento de sustitución de la función renal, por lo que el 35 por ciento debería estar considerado para trasplante; sin embargo, esto no ocurre así.

Esos datos indican que al menos debería haber 45 mil 500 personas en la lista de espera y sólo había 15 mil 72 a diciembre de 2018.

"Todo ello se traduce en un enorme grado de subestimación para otorgar a la población en necesidad la mejor modalidad de tratamiento", consideró.

También, refirió que otro de los grandes problemas es que la tasa de donación en México es tan sólo de 4.6 donantes por millón de habitantes, mientras que en países como Argentina, la tasa es de 14 y en Brasil se supera los 16 donantes por millón de habitantes.

Afirmó que por ejemplo en estos países la tasa tan alta es posible gracias a la cobertura universal a las terapias de reemplazo renal.

En tanto, José Luis López Jiménez, coordinador de trasplante del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, aseguró que para que un programa de estos se pueda llevar a cabo, y se desarrolle de manera sana, se requieren laboratorios de histocompatibilidad, ya que ahí se determina el grado de similitud para que una persona le pueda donar a otra, y la otra pueda ser trasplantada.

Sin embargo, denunció que a nivel nacional sólo en Sinaloa, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Ciudad de México existe por lo menos un laboratorio público de esta clase.

Y dichas entidades, son, por la misma razón, donde se registra el mayor número de trasplantes.