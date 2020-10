Se tambalea eliminación de fideicomisos en Senado; PT no apoya

Ciudad de México

El Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) hicieron tambalear el proceso legislativo del Senado para eliminar 109 fideicomisos, pues la bancada del PT dijo no a su eliminación y busca sumarse al Bloque Opositor para cambiar la correlación de fuerzas en el pleno y evitar la eliminación; en tanto, los verde ecologistas aún no definen, pero registraron voces internas en contra.

Morena necesita forzosamente al PT y al Partido Verde para tener la mayoría absoluta que le permitirá eliminar los fideicomisos, pero la coordinador de los senadores del PT, Geovanna Bañuelos informó a Excélsior que en esta ocasión no irán con Morena, porque quieren evitar la desaparición de al menos 38 fideicomisos, entre ellos todos los relacionados con los centros públicos Conacyt, la industria cinematográfica, el Fonden y los atletas de alto rendimiento.

"No compartimos el que todos los fideicomisos se están trabajando de manera no transparente, que en todos hay corrupción; eso no lo compartimos. Creemos que el PT puede ayudar a la Cuarta Transformación abriendo los ojos respecto a la distinción que existe entre unos y otros fideicomisos”, dijo.

Añadió que se trata de un acuerdo de la dirigencia nacional del PT y “nos vamos a sostener”.

