Se tiene nuevo proyecto para hospital de Cuajimalpa

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que ya se cuenta con un nuevo Proyecto Ejecutivo del Hospital de Cuajimalpa, por lo que a su consideración, el amparo anterior que derivó en una suspensión definitiva de la obra, quedaría sin efecto, sin embargo dijo, habrá que esperar a la reapertura de los Tribunales para conocer la resolución de los jueces.

"En el proyecto ejecutivo anterior –que había iniciado con la administración anterior– no se había hecho la consulta al pueblo –que se considera un pueblo originario– y no estaba terminado el estudio de impacto ambiental; en este caso ya está terminado el estudio de impacto ambiental, está hecha la consulta, hubo total aprobación a este proyecto, así que consideramos, pues que se queda sin sustento cualquier amparo que quisieran interponer", señaló Claudia Sheinbaum.

La mandataria capitalina comentó que se trata de un grupo minoritario el que se opone a la edificación del nosocomio, el cual tuvo que ser demolido debido a que la explosión de una pipa de gas, el 29 de enero de 2015, dañó su estructura.

"Es un grupo muy pequeño de vecinos que se ha opuesto, pero ya hubo consulta y la consulta –como pueblo originario–, la gran mayoría, casi unanimidad –diría yo, es muy, muy pequeño este grupo–, estuvo de acuerdo en que ahí estuviera el hospital. Entonces, a veces no puede ser total el acuerdo, puede haber alguna persona que esté en contra, pero eso no quiere decir que un siguiente amparo que pudieran interponer –que están en su derecho—se les otorgará la suspensión, porque hoy no tienen sustento para otorgarse una suspensión dado que ya está cumplido todo lo que en su momento se planteó que no había sido suficiente.

Finalmente informó que se encuentran en las últimas definiciones del convenio que suscribirán con la Secretaría de la Defensa Nacional, dependencia que será la encargada de la edificación la cual se realizaría conforme a un programa bianual el cual concluiría en 2021.