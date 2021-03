Se va Deschamps... pero impune

Ciudad de México.- Después de cobrar en la nómina de Petróleos Mexicanos durante 42 años, de ser acusado de excesos como dirigente sindical, de estar involucrado en desvíos del sindicato y la empresa, así como de tender una red de complicidades desde la estructura sindical, Carlos Romero Deschamps finalmente presentó su renuncia a Pemex, aunque sin ninguna imputación por parte del Gobierno federal.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló ayer que la salida del ex dirigente sindical se concretó tras un exhorto del Gobierno federal, ya que su permanencia en la empresa era inmoral, aunque no precisó por qué la calificaba de esa forma.

"A partir del día de hoy el señor Romero Deschamps ya presenta su renuncia, es decir, deja de ser trabajador activo de Pemex. Eso lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos, de que, aunque fuese legal, considerábamos que era inmoral", dijo el Presidente.

Cuestionado sobre si la salida derivará en investigaciones contra el ex dirigente, López Obrador señaló que eso ya le corresponde a otras instancias.

-¿Hubo un apretón del Gobierno federal- se le cuestionó.

-No, no, no, siempre es bajo la idea del Presidente Juárez: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho- respondió.

Romero Deschamps ingresó a Pemex en 1969 y, en 1993, se convirtió en el líder Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, tras la caída de Joaquín Hernández Galicia, "La Quina".

Y reclama su jubilación

Carlos Romero Deschamps inició ayer mismo sus gestiones para jubilarse.

Al retirarse tendría derecho a una pensión, pero la renuncia voluntaria no considera esos beneficios.

Romero cobraba 41 mil 203 pesos.

Con información de Benito Jiménez