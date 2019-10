Se va Romero Deschamps; queda su ex tesorero

Ciudad de México.- Tras 26 años, Carlos Romero Deschamps renunció al Sindicato petrolero, por lo que Manuel Limón Hernández, quien fungió como tesorero del gremio de 2007 a 2018, es el nuevo Secretario General, según fuentes del organismo.

Luego de la asamblea de dos horas realizada a puerta cerrada en la sede del STPRM, fuentes informaron que el funcionario del Comité Ejecutivo General fue elegido en ese cargo con base en los estatutos.

Las fuentes dijeron a REFORMA que el nuevo líder tenderá los puentes con Petróleos Mexicanos (Pemex) para no afectar el desarrollo de la empresa.

Se estableció que en la encerrona Romero Deschamps dimitió a su cargo, en medio de protestas de algunos líderes seccionales que le exigieron resistir a "los embates del Gobierno federal".

"¡Resiste Carlos!", le gritaron.

No obstante, la renuncia fue entregada al Comité de Vigilancia que encabeza Fernando Navarro.

De manera oficial el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) no se ha dado una postura sobre la plenaria.

Manuel Limón Hernández fue tesorero del Sindicato petrolero de 2007 a 2018.

Romero Deschamps sale del Sindicato para enfrentar denuncias por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

Conforme a datos obtenidos, Romero Deschamps suma nueve denuncias ante la Fiscalía General de la República, algunas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y una de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Los informes consultados refieren que la UIF presentó sus querellas por un presunto lavado de Romero Deschamps y familiares por alrededor de 74 millones de pesos.

En el caso de la denuncia de la SFP, se trata de un presunto enriquecimiento ilícito de 36 millones de pesos, a través de operaciones en tarjetas bancarias y dinero en efectivo, entre 2012 y 2018.

Disidentes se manifestaron contra los resultados de esta plenaria y exigieron que se lleve a cabo una Convención Nacional para realizar una elección con voto secreto, libre y directo.