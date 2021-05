Se vacuna Gatell y afirma que hay reducción en mortalidad

Reforma

Ciudad de México.- Entre personal de salud y adultos mayores ya se redujo la proporción de casos graves y la mortalidad por Covid-19 gracias a la campaña de vacunación, aseguró Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

"Estamos próximos a presentar un informe preliminar; no quisiera adelantar cifras, pero es muy alentador", aseguró el funcionario tras recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer en la Escuela Primaria Benito Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Por otra parte, López-Gatell, de 52 años, consideró muy importante no sobreestimar la importancia de las variantes del Sars-CoV-2.

Hay 11 tripulantes hospitalizados que llegaron en un buque a Mazatlán, Sinaloa, dijo, y dos de ellos presentan la variante de la India.

"Afortunadamente, los 11 que están hospitalizados, en observación, tienen una enfermedad leve, y la razón por la que están hospitalizados es que son tripulantes de una embarcación petrolera", explicó.

"Es muy importante no sobreestimar la importancia de las variantes. Ni la de India ni la de Sudáfrica ni la de Inglaterra ni la de Brasil han demostrado consistentemente ser causa enfermedad más transmisible o grave".

El subsecretario comentó que la enfermera que lo vacunó tiene "manos de seda".

"No sentí absolutamente nada. El producto no molesta, no duele y estoy en perfectas condiciones", agregó el funcionario.

Dado que en febrero tuvo Covid-19, López-Gatell dijo que es probable que registre fiebre tras la aplicación de la vacuna.

La pandemia de Covid-19, añadió, ha dejado claro que el estado de salud de los mexicanos estaba muy deteriorado y la falta de un sistema de salud público de cobertura universal y gratuito.

"Número uno en diabetes; número uno en obesidad; entre los primeros lugares mundiales de hipertensión", precisó.

El funcionario de la Ssa alertó sobre el consumo de alimentos y bebidas chatarra, los cuales han originado esta situación.

"No es culpa de las personas, es culpa de la presión comercial por generar el lucro a costa de la salud de las personas", sostuvo.